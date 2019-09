Zubři si po přípravných utkáních stěžovali na produktivitu při přesilových hrách. Paradoxně hned z první soutěžní udeřili, když před bránu postavili věž a dvoumetrový Jakub Kubeš uklidil puk za Neužila.

„Už tři týdny máme dvě speciální formace na přesilovky. V téhle fázi sezony si přesilovkami musíme pomoct a mohli jsme si jimi dnes pomoct ještě víc. Zaplaťpánbůh aspoň za tu jednu využitou,“ zmínil trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Z první vážnější šance hostů pak ale udeřil expřerovský Jan Berger, který dostal trestuhodně moc času v mezikruží, v osmé minutě bylo srovnáno.

Přerov však byl v první třetině jasně lepším týmem. Vedení mu zaslouženě vrátil po Kubešově střele Matouš Kratochvil. Koncert novice v přerovské obraně Kubeše v úvodním dějství navíc neměl konce. Vysoký bek poslal střelou od modré svůj tým už do vedení 3:1.

„Jsem překvapený, je to spíš náhoda. Upletl jsem si na sebe bič. První zápas tři body? To jsem nečekal. Jestli ode mě budou fanoušci očekávat tohle, aby pak nebyli zklamaní,“ smál se po utkání Jakub Kubeš.

ZUBŘI KONTROLOVALI VEDENÍ

Ve druhé dvacetiminutovce mohl snížit prostějovský Žálčík, jeho střela ale pouze rozezvonila tyč. Jinak ovšem Přerované kontrolovali dvoubrankové vedení.

„Výborná první třetina. Tam jsme mohli odskočit ještě víc než jen na dva góly. Ve zbytku zápasu se projevila síla Prostějova, vlastními chybami jsme jej vrátili do zápasu,“ ohlížel se Kočara.

Naději Jestřábům totiž vykřesal hned v úvodu třetí třetiny Jiří Krisl. Jeho chyba v rozehrávce vedla ke snížení z hole Mušky.

Zubři ale byli i poté aktivnějším týmem, obrovské množství šancí ovšem nevyužili, proto se v závěru strachovali o výsledek. Prostějov se nadechl k závěrečnému tlaku při hře bez brankáře, dobrou pozici měl další bývalý Zubr Novotný, výdech v podobě srovnání ale nepřišel. Z výhry se tak zaslouženě radoval Přerov.

„Bylo to zajímavé derby na to, že se hrálo v prvním kole. Udělali jsme chyby, které soupeř potrestal. Měl ale větší tlak do brány, my jsme hráli hodně po rozích, což se ukázalo i v závěrečné přesilovce šest na čtyři, kdy jsme si jen nahrávali a nevytvořili si střelu. Nebereme body, ale soustředíme se na pátek,“ zhodnotil duel prostějovský kouč Jiří Vykoukal.

Jestřábi totiž už v páteční předehrávce hostí od 18 hodin Chomutov. Přerovany čeká v sobotu výjezd do Třebíče.

HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Kubeš (Sýkora, Číp), 11. M. Kratochvil (Kubeš, Sýkora), 17. Kubeš (Pšurný, Navrátil) – 8. Berger (Račuk, Žálčík), 41. Muška (Žálčík, Račuk). Rozhodčí: Obadal, Vrba – Lukš, Novák. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 2642.

Přerov: Petrásek – Černý, Krisl, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Čáp – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Goiš, Sýkora, M. Kratochvil – Dufek, Dvořák, Süss. Trenér: Vladimír Kočara.

Prostějov: Neužil – Krejčí, Mrázek, Novotný, Muška, Březák, Brančík, Husa – Berger, Račuk, Žalčík – Hrníčko, Nouza, Kafka – Krejčík, Chlán, Ouřada – Novák, Meidl, Jandus. Trenér: Jiří Vykoukal.