Lukáš Klimeš se v Chance lize pyšní nadpozemskými statistikami. Kometa Brno mu proto dala šanci ve středečním souběžně hraném duelu ve Zlíně. Klimeš inkasoval třikrát v první třetině a byl střídán.

„Lukáš podává vynikající výkony v první lize, líbí se nám i na tréninku. Karel Vejmelka byl na reprezentačním srazu, měl jeden den volno. Usoudili jsme, že je čas na to, abychom Lukáše dali do brány. On nestřídal kvůli špatnému výkonu, chtěli jsme jen něco změnit,“ řekl Kamil Pokorný, asistent hlavního trenéra Komety.

Čaroděj Klimeš tak proti Slavii kouzlit nemohl. Zranění ještě nepustilo do hry Michaela Petráska. Výpomoc z Hradce Králové v podobě Štěpána Lukeše se také nedostavila (těžko spekulovat, do jaké míry jsou na vině změny uvnitř Mountfieldu).

SKLENÁŘ: VĚŘILI JSME MU VÍC

Nabízela se tedy varianta s Danielem Šimonů, stejně jako v Sokolově. Trenéři ale rozhodli jinak. Překvapivě ukázali na Postavu, který v posledním duelu extraligy juniorů 1. listopadu pomohl Zubrům k výhře 6:1 v Porubě 32 zákroky. „Rozhodli jsme se pro Michala, protože jsme mu v utkání se Slávií věřili víc,“ prozradil trenér brankářů Jiří Sklenář.

A Postava určitě nezklamal. Puk mu sice sem tam vypadl, kotouč vyrážel možná častěji, než by bylo potřeba, dlouho ale za svá záda žádný nepustil, což bylo zásadní. Nervozita by se přitom u benjamínka celé soutěže dala chápat.

„Bylo mi to naznačováno a nakonec i potvrzeno předevčírem, abych byl v klidu a nebyl nervózní. Pokoušel jsem se o to. Menší zdravá nervozita byla jen před zápasem, když už do něj člověk vstoupí, tak už nervózní být nemůže. Vstoupil jsem do toho jako do každého utkání,“ ohlížel se Michal Postava.

„Za nás trenéry odvedl spolehlivý výkon. Bohužel mu spoluhráči v klíčových momentech nepomohli. Nechali jsme třikrát hráče samotného před bránou,“ hodnotil výkon mladíčka Jiří Sklenář. „Byl to jeho první zápas. Za sebe bych měl připomínku snad jen směrem ke komunikaci vůči spoluhráčům, aby byl příště hlasitější. To ale mohlo pramenit z nervozity při premiéře,“ myslí si kouč gólmanů nejen Přerova, ale také reprezentace do 17 let.

PETRÁSKŮV NÁVRAT SE BLÍŽÍ

Sečteno podtrženo, Michal Postava mohl jen těžko zabránit prohře 2:4 při takové produktivitě spoluhráčů, jakou ukázali v první a druhé třetině středečního utkání. Také ale zkrátka nechytil nic „navíc“, na což si přerovští fanoušci u Lukáše Klimeše i Michaela Petráska tak trošku zvykli. Těžko však v 17 letech mohl.

Duel se Slavií v plné nahotě ukázal velký problém, který v Přerově nastal se zraněním Michaela Petráska. Nejspíš se ale blýská na lepší časy. Petrásek by s týmem měl odcestovat jako dvojka už do Jihlavy a je pravděpodobné, že na ledě se objeví už v pondělí proti Českým Budějovicím.