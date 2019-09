„Jsme rádi za vítězství, před startem ligy není nikdy na škodu vyhrát,“ uvědomuje si asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof.

Zubry už po třinácti vteřinách hry poslal do vedení Jakub Navrátil, hosté ale ještě v první třetině stihli odpovědět zásluhou Motlocha. V úvodu prostředního dějství poslal Rysy do vedení Kaukič a stav 1:2 vydržel až do konce druhé dvacetiminutovky přes solidní šance domácích na srovnání.

Ve třetí třetině předvedl Přerov výborný obrat. Necelých deset minut před koncem se trefil Darek Hejcman. Rozhodující gól pak vstřelil v 55. minutě obránce Mikuláš Zbořil. Sváteční střelec se v přípravě prosadil potřetí.

„Náš triumf se nerodil lehce – o tom jsme se všichni přesvědčili. Musíme hrát celých šedesát minut. Zaměřit se musíme také na častá vyloučení, která nás sráží. V lize bychom s tím měli velké problémy,“ zmínil Jakub Grof.

V bráně Zubrů podruhé v přípravě úřadoval Lukáš Klimeš, poprvé od duelu v Třebíči se v přerovském dresu představila i vysoká posila obranných řad Jakub Kubeš, který by tak měl stihnout start soutěže.

Velká premiéra v podobě pikantního derby s Prostějovem je v Přerově na programu ve středu 11. září od 18 hodin.

HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Navrátil (Doležal, Pšurný), 51. Hejcman (Navrátil), 55. Zbořil (Indrák) – 11. Motloch (Kaukič, Květoň), 21. Kaukič (Mikulík, Hrachovský). Rozhodčí: Novotný, Sedlák – Kučera, Novák. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:2. Diváci: 693.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Zbořil, Kubeš, Hamrlík, Weinhold, Pohl – Navrátil, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Moučka – Kratochvil, Sýkora, Goiš – Süss, Indrák, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Frýdek-Místek: Daneček – Hrachovský, Kudla, Zahradníček, Michálek, Adámek, Stránský, Rufer – Motloch, Mikulík, Kaukič – Martynek, Stuchlík, Květoň – Klimša, Przybyla, Kvasnica – Flok, Kalus, Havránek. Trenér: Vlastimil Wojnar.