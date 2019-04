To, co bylo již dříve avizováno, je nyní oficiálně potvrzeno. Roman Pšurný se stal kmenovým hráčem HC Zubr Přerov, s klubem se navíc domluvil hned na dvouleté smlouvě. Základní stavební kámen zubří ofenzivy už nyní nepatří Litvínovu.

Roman Pšurný | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Že mě klub odkoupil z Litvínova, mě zahřálo u srdíčka. S Litvínovem to byly každý rok tahanice. Znamená to pro mě, že Přerov má ve mě důvěru a plánoval mé pokračování. Byla by ode mě prasárna, kdybych se rozhodl pro jiné angažmá,“ má jasno třiatřicetiletý centr a pochválil práce sportovního manažera Pavla Hanáka.