„Jsem strašně šťastný, že to konečně vyšlo,“ radoval se Postava, který do soutěžního utkání mezi muži naskočil poprvé od listopadu 2019, kdy při své premiéře v Chance lize nezabránil prohře Přerova 2:4 s pražskou Slavií. Ani tehdy ale rozhodně nezklamal.

Tentokrát si po zápase mohl schovat puk za první výhru v dresu MEO, když překvapivě nastoupil od druhé třetiny za stavu 0:2 pro Havířov.

„Nikdo to asi nečekal, ale zase jsem měl patřičnou výhodu v tom, že jsme prohrávali a neměl jsem co ztratit, takže jsem do toho šel naplno. Když to porovnám se zápasem se Slavií, kdy jsem šel do brány od začátku, tak tehdy byl na mě daleko větší tlak,“ zamyslel se Michal Postava.

Jaké dostal od trenérů pokyny? „Říkali prostě, ať chytám, jak můžu. Spíš jsme se domlouvali s obranou, jak řešit některé situace,“ prozradil mladý brankář.

Svůj spolehlivý výkon korunoval při samostatných nájezdech, v nichž vychytal Lednického i zkušené prvoligové hvězdy Kloze s Rudovským. Jednou zasahovat nemusel, jednou mu pomohla i tyč.

„Nájezdy určitě nemám rád. Pokaždé, když jsem viděl, jak v prodloužení jedeme sami na bránu, doufal jsem, že dáme gól. Pak to už bylo o štěstí,“ přiznal Michal Postava.

Do brány v soutěžním zápase přitom naskočil poprvé od 2. října, kdy naskočil za juniorku Komety Brno. Tam v sezoně stihl odehrát 7 zápasů s úspěšností zásahů 93,19 %. Chance liga po takřka čtyřměsíční pauze, to je tvrdý oříšek.

„Bylo to složitější, ale musím pochválit obranu a celý tým, že mi výborně pomohli. Blokovali střely, myslím, že je to hlavně jejich zásluha, že se vyhrálo,“ pochválil Postava spoluhráče.