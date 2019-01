Sektor hostů v přerovské MEO Aréně opět čekají krušné chvilky, pořadatele a bezpečnostní složky zvýšená pohotovost. Poslední hanácká řež základní části hokejové Chance ligy je tady!

Jestřábi se dnes slétají do Přerova, kde je čekají domácí Zubři coby ohrožený druh blížícího se play-off.

„Jsme v situaci, kdy neřešíme, jestli přijede Prostějov, Ústí nad Labem nebo Kladno. V domácích zápasech chceme naplno bodovat a posouvat se tabulkou nahoru,“ má jasno hlavní trenér Vladimír Kočara, který po výměně realizačního týmu odkroutí na přerovské lavičce sedmý zápas.

Tento však bude mít speciální příchuť, kterou Kočara dobře zná.

Poslední derby s Prostějovem zažil ještě jako člen trenérského triumvirátu Dočkal – Kočara – Kudělka.

Zubři hostili 10. prosince 2016 svého odvěkého soka a díky dvojitému příspěvku Milana Procházky a Marka Sikory a jedné trefě Jakuba Ference zvítězili 5:0, což je nejjednoznačnější výsledek bitvy o Hanou za posledních šest let.

„Kdyby ten výsledek byl stejný a my šli po zápase takto do kabin, tak budeme samozřejmě všichni maximálně spokojeni,“ pousmál se Vladimír Kočara. „Tohle ale není o mně,“ dodal jedním dechem.

Má pravdu, stejný zápas ještě může mít v živé paměti také osm hráčů, kteří při památné výhře byli na ledě – Radomír Pala, Martin Novotný, Lubomír Malina, Mikuláš Zbořil, Tomáš Sýkora, Jiří Goiš a Matouš Kratochvil. Ti všichni by se na ledě měli objevit i dnes.

DERBY MÁME POD KŮŽÍ

Proč tento poznatek? Na straně Jestřábů do duelu zasáhli pouze Daniel Kolář a Lukáš Žálčík. Kapitán Matouš Venkrbec tenkrát chyběl, stejně jako na druhé straně Roman Pšurný.

Větší stmelenost a dlouhodobější klubová příslušnost tradičně hraje při derby ve prospěch Přerova.

„Všichni věříme, že to může byt naše výhoda, máme tady v sestavě šest nebo sedm kluků, kteří to derby zažívali od mala. Samozřejmě vnímají také spoustu známých a kamarádů. Měli by to derby mít pod kůží. Někdy to může svazovat, ale já doufám, že by to mohla být naše výhoda,“ přitakal Vladimír Kočara.

Pikantní boj nemá ani tentokrát jasného favorita, třebaže Zubři stále nejsou v ideální situaci a Prostějov poslední dvě utkání zvládl výborně (výhra 6:1 nad Slavií a 3:2 v Jihlavě).

Jisté ovšem je, že zejména pro domácí, kteří drží poslední místo zajišťující play-off, mohou tři body mít cenu zlata.

„Všichni se těšíme, vnímáme, co nás čeká. Bude zase hodně zaplněná MEO Aréna, v těchto zápasech se prostě každému hráči hraje dobře. Uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní,“ uzavřel Kočara, který má Jestřábům také co vracet. Jako hlavní kouč jistě má v paměti prohru 1:3 na zápasy ve finále 2. ligy v roce 2014.

Tenkrát měli Zubři v posledním domácím duelu smůlu. Přikloní se na jejich stranu dnes štěstěna?

PŘEROV vs PROSTĚJOV



Umístění v tabulce: 8. vs. 5.

Počet bodů: 70 vs. 75

Nejproduktivnější hráči: Roman Pšurný (30 bodů) vs. Tomáš Divíšek (52)

Nejlepší brankáři: Lukáš Klimeš (92,32% úsp.) vs. Jakub Neužil (90,90%)

Úspěšnost přesilovek: 15,43% vs. 16,98%

Úspěšnost oslabení: 88,43% vs. 79,37%