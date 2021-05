První květnový den většina hokejových klubů v Česku začne oznamovat nové hráčské posily. V Přerově se zatím mluvilo spíše o odchodech, na cestě na Hanou by ale mohla být zajímavá jména. Jaká?

Jakub Kubeš | Foto: Deník/Jan Pořízek

Již dříve jsme uvedli, že dle informací Deníku by Zubry mohlo posílit minimálně jedno velmi zvučné extraligové jméno. Vždyť jeden z nejúspěšnějších odchovanců posledních let Jakub Herman nakoukl i do reprezentačního A-týmu. „S Kubou jsme jednali,“ přiznal sportovní manažer Pavel Hanák.