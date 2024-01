Tomáš Pospíšil

Šlágr 9. kola hokejové Chance ligy mezi HC Zubr Přerov (žluté dresy) a PSG Berani Zlín. Tomáš Pospíšil

Nejzvučnější posilou by se měl stát 36letý útočník Tomáš Pospíšil. Šumperský odchovanec má za sebou skoro pětistovku extraligových startů v barvách Třince, Komety Brno, Liberce či Litvínova.

Účastník mistrovství světa juniorů 2007, na kterém si mimo jiné zahrál i s dalším přerovským hráčem Tomášem Kudělkou, má zkušenosti ze zámoří, v AHL se však výrazněji prosadit nedokázal. Vrátil se tedy do Česka, nejlepší extraligový byl pro něj ročník 2020/21, kdy v dresu Litvínova posbíral v 51 duelech 31 kanadských bodů. V sezonách předtím táhl ofenzivu Nových Zámků na Slovensku.

Téměř jsem to netrefil, usmívá se Pospíšil. Čekal od sebe více

Před minulou sezonou se měl stát jedním z hráčů, kteří dovedou Zlín k návratu do extraligy. To úplně nevyšlo, i když Berani ovládli Chance ligu. Pospíšil v základní části nenaplnil očekávání a ani v nové sezoně nedostával příliš prostoru.

„Když vidíte, že mužstvo prohraje několik zápasů a trenér vás tam pak nedá, tak je to těžké. Motivaci není kolikrát jednoduché najít. Pak přijde lepší den, věříte, že se to musí zlomit. Myslím si, že je to takto normální. Pořád se ale snažím být pozitivní,“ říkal v listopadu Deníku poté, co po měsíční pauze naskočil do utkání právě v Přerově, kde se trefil ze samostatného nájezdu.

Uvidíme, kolik prostoru velezkušený Pospíšil dostane pod trenérem Michalem Mikeskou.