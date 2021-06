Je to tak, hvězdný odchovanec bude na Hané působit v sezoně 2021/2022. Klub informaci v pátek potvrdil na oficiálním webu. Ve hře je nicméně (stejně jako letos v únoru) Hrabalův odchod během rozjetého ročníku.

„Je výborné, že jsme se Pepou domluvili. Smlouva je zatím podepsaná do konce října a pak se rozhodne, co bude dál. I kdyby zde měl Pepa opět působit jen krátkou dobu, tak je to pro nás nadstandardní hráč,“ má jasno sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Bývalý zadák Pardubic či Třince Přerovu pomůže během třetí po sobě jdoucí sezony. Na konci roku 2019 zamířil do anglického Sheffieldu, letos nejprve do rakouského Villachu a posléze opět na ostrovy.

„Za mě to byl v uplynulém ročníku nejlepší obránce Chance ligy. Pro celý klub i pro naše fanoušky je to skvělá zpráva,“ je spokojen Pavel Hanák.

Kromě nejvyšší české soutěže působil Josef Hrabal také v Rusku, Švédsku a Finsku. Zkušenosti sbíral i v zámoří, v roce 2003 jej draftoval v 8. kole Edmonton.