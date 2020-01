Hokejisté Přerova v sobotním kole Chance ligy porazili Porubu 3:1 a úspěšně tak vstoupili do druhé poloviny „části vítězů“. V té se navíc opět vrátili na výborné druhé místo.

Hokejisté Přerova (ve žlutém) proti Porubě. | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Dneska to byl složitý zápas. Hrajeme proti sobě poněkolikáté, myslím si, že organizací hry jsme soupeře k ničemu nepustili. Bylo to ale těžší, přišlo málo lidí, teď se Vsetínem přišlo přes dva tisíce, kluci jsou na to zvyklí. Teď něco přes tisíc. Nechceme se na to vymlouvat, ale určitě se hraje líp před zaplněným zimákem,“ zmínil trenér Zubrů Vladimír Kočara. Duel sledovalo 1124 diváků, nejnižší návštěva sezony.