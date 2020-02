Během úspěšného tažení Zubrů zpět do první ligy se Přerované v základní části dostali pod průměr dvou inkasovaných branek na zápas, kterému se však letos ve vyšší soutěži a konkurenci Motoru, Jihlavy, Vsetína, Chomutova nebo Slavie Praha blíží.

Kromě organizované a zodpovědné hry směrem dozadu Zubrům pomáhá také výborná disciplinovanost. Pouze dva hráči se pohybují v první dvacítce nejtrestanějších beků ligy. Nejvytěžovanější zadák Jiří Krisl (76 TM, 7. místo) a Martin Weinhold (59 TM, 12. místo).

A je to dobře, protože Přerované potřebují být vylučovaní co nejméně. Hra v oslabení jim v poslední době moc nešla, když klesli v úspěšnosti obráněných oslabení pod 81 procent a patří jim 11. místo v soutěži.

Přerovský kapitán Krisl je vidět také v dalších statistikách. V počtu zblokovaných střel mu patří třetí místo mezi obránci.

KDYŽ JE POTŘEBA, UMÍ ZAHROZIT

To, že beci Zubrů umí také zaútočit, jsme si připomněli během posledního utkání s Litoměřicemi. Duel se Stadionem rozhodly dvě trefy obránců. „Máme, myslím si, všechny beky laděné ofenzivně. Chceme to po nich. Naposledy se to prostě povedlo, že dali dvě branky. Samozřejmě jsem za to rád, ale celkově v sezoně hrají spolehlivě,“ pochvaloval si asistent trenéra Kočary a bývalý skvělý bek Jakub Grof.

V produktivitě jsou z přerovských zadáků vidět Jakub Kubeš a opět Jiří Krisl, kteří shodně nasbírali 22 kanadských bodů a patří jim osmé a deváté místo ligy mezi beky. O bod méně získal Lukáš Forman, ten však hlavní porci bodů ukořistil v dresu Třebíče.

Zajímavostí je gólová produktivita Jakuba Kubeše, který nastřílel už pět branek v přesilových hrách, stejně jsou na tom mezi obránci pouze českobudějovický Pavel Pýcha a Ondřej Hrachovský z Frýdku.

„Měli jsme přesilovku a párkrát jsme si to vyměnili nahoře. Jirka Krisl to vystřelil a mě to asi trochu trefilo do nohy. Pak tam byl závar před bránou a puk byl volný, tak už jsem ho jen doklepl. Byl to takový škaredý gól, ale taky se počítá,“ komentoval Kubeš poslední trefu.

Nejvíce těžil vysoký bek z dobré práce v mezikruží. „U nich (13. ledna, pozn. red.) jsem to tehdy dostal od Pšurky mezi kruhy a prostě to se štěstím trefil. Předtím v domácím zápase (26. prosince, pozn. red.) taky střílel Jirka Krisl a trefilo mě to do hokejky, takže to byly takové trochu šťastné góly,“ vzpomněl si Kubeš na dřívější dvě branky do sítě Litoměřic.

SPOKOJENOST BĚHEM PAUZY

Přerované tak mohou hlavně díky pevné defenzivě během reprezentační přestávky s čistou hlavou načerpat síly do dalších bojů.

„Určitě můžeme být spokojení. Není sice první místo, ale tam jsou Budějovice s obrovským náskokem. Letos určitě chceme přejít první kolo, takže cílem je semifinále. Pak dál se už uvidí, to je loterie, napřed ale musíme do konce dotáhnout základní část,“ ví dobře Jakub Kubeš.

„Kluci si potřebovali odpočinout. Sezona je hodně náročná. Teď musíme vyloženě dobře zregenerovat, vypnout hlavu a lehce potrénovat. Pak pojedeme dál,“ prozradil nejbližší plány asistent trenéra Kočary Grof.

Příští týden pak Zubry čekají další tři domácí duely. Dva z nich v rozmezí dvou dnů, kdy v Meo Aréně přivítají v úterý a ve středu Chomutov.

„Bude to taková příprava na play-off. Dva zápasy ve dvou dnech a v obou uděláme všechno, co můžeme, abychom vyhráli,“ slíbil závěrem Jakub Kubeš.

Produktivita obranných dvojic:

Kubeš – Krisl (10 gólů +34 asistencí)

Zbořil – Weinhold (6+24)

Forman – Bodák/Šnajnar (2+7)

pozn.: složení posledních zápasů

Inkasované branky v zákl. části:

2019/2020: 48 zápasů, 104 (2,17)

2018/2019: 56, 135 (2,41)

2017/2018: 52, 135 (2,60)

2016/2017: 52, 143 (2,75)

2015/2016: 52, 149 (2,87)

2014/2015 (2. liga): 40, 77 (1,93)