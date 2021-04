„Využili jsme možnosti, kdy se můžeme věnovat pohybovým aktivitám ve dvojicích. Svolali jsme naše děti a rodiče, kteří mají rádi hokej a pohyb, do pro nás nezvyklých prostor,“ nastínil hlavní trenér přípravky HC Zubr Přerov Karel Kundrátek.

Na začátek se tak děti místo základů bruslení poznají na hřišti u různých her a cvičení.

„Mám takovou smutnou zkušenost, že musíme děti učit hraní a vyhrávání. Mnohdy nechápou, co to vlastně je. Budeme se snažit o to, aby se hýbaly, aby si hrály, aby je to bavilo,“ vysvětlil Karel Kundrátek.

I v nejisté době má klub ohledně výchovy nejmenších optimistické představy.

„Chceme s touto skupinou chodit sem na hřiště a připravit je na led. Plány máme. Pokud nám to opatření dovolí, chtěli bychom nechat udělat led,“ nastínil trenér.

Klub by tedy rád v květnu dostal děti na brusle na zimní stadion.

„Jsme připraveni na to, abychom v této nezvyklé době do výroby ledu investovali prostředky. Tak, abychom tímto způsobem protáhli přípravu na budoucí sezonu,“ dodal Karel Kundrátek.

Zájemci o hokejovou přípravku mohou přijít každou středu od 16.30 do 17.30 na hokejbalové hřiště u ZŠ Želatovská v Přerově.