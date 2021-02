Po třech minutách na ledě začala hrát hudba, na velkoplošné obrazovce zářila videoprezentace Zbořilových nejpovedenějších momentů v přerovském dresu. Pěkné překvapení pro jednu z nejvýraznějších tváří zubří kabiny posledních sezon.

„Nějak mě to nenapadlo. Viděl jsem, že se tam motá Rocky (klubový novinář Petr Komárek, pozn. red.) kolem střídačky, říkal jsem si, co se děje. Hráli jsme bago a najednou začala hrát moje písnička. Mrzí mě to trošku, měl jsem našlápnuto na výhru, protože jsem tam prohodil Romana Pšurného a dal jsem přes něj gól. Myslel jsem, že to vyhrajeme,“ smál se Zbořil po tréninku. „Ale jsem za to rád, bylo to hrozně hezké. Lhal bych, kdybych řekl, že se mi to nelíbilo,“ dodal.

Právě Roman Pšurný symbolicky Zbořilovi předal speciální žlutomodrý dres s číslem 300.

„Když jsem tady běhal jako malý a viděl jsem Paliče (Radomíra Palu, pozn. red.), velkého chlapa, kterému jsem říkal dobrý den, nikdy by mě nenapadlo, že tady budu mít 300 zápasů. Jsem mile překvapený,“ přiznal 26letý bek.

ZVLÁŠTNÍ (NE)PREMIÉRY

Poprvé do přerovského A-týmu nakoukl v druholigové sezoně 2013/2014. Premiéru si oficiálně odbyl 2. října 2013 na ledě Techniky Brno, s A-týmem už ale byl i v předešlém domácím utkání proti Vsetínu. Zubři tehdy zvítězili před 1500 diváky 4:2 a v sestavě nechyběli ani zmínění Radomír Pala či Jiří Goiš.

„Tehdy jsem byl ve zlínské juniorce. Odehráli jsme dopoledne zápas proti juniorce Vsetína, pak jsem jel do Přerova hrát proti Vsetínu za muže. Pamatuju si to jako by to bylo teď. Přišla snad celá rodina,“ zavzpomínal Mikuláš Zbořil. První start mu ale statistici v duelu s Valachy nezapočítali. Jinak by musel na pamětním drese po utkání v Třebíči mít číslo 301.

Ani s jeho prvním gólem v A-týmu Přerova to nebylo jednoduché. Poprvé slavil 10. prosince 2016 proti Prostějovu, když v přesilovce napřáhl od modré. Hlasatel zahlásil jeho jméno, fanoušci jej vyvolávali, na obrazovce svítil jeho portrét. Nakonec však byl bez gólu, to kvůli lehké teči Jakuba Ference.

„Děda mu to nikdy nezapomene. Na svém místě v kabině mám vystřižený článek, co tehdy vyšel v Přerovském deníku. Ten mi tohle každý den připomíná,“ zasmál se Zbořil.

Radost z tohoto gólu mu nikdo vzít nemohl, tu pravou první branku nakonec slavil až 11. října 2017 v domácím duelu s Havířovem. Přihrát mu na něj nemohl nikdo jiný než Roman Pšurný.

„Mikuláš je nesmlouvavý v osobních soubojích, vždy do toho jde na sto deset procent a hokej s ním hodně bolí,“ shrnul údajné Zbořilovy přednosti s humorem Roman Pšurný.

Mikuláš Zbořil je každopádně spolehlivým obráncem s dobrou rozehrávkou, hokejovým cítěním i technikou, kterou využívá také v inline hokeji. Na kolečkách je mistrem světa a několikanásobným medailistou z nejprestižnějších světových akcí.

VIDEO: Momenty MIKULÁŠE ZBOŘILA během 300 zápasů za MEO

Zdroj: Youtube

MIKULÁŠ ZBOŘIL

Narozen: 30. května 1994 v Přerově (26 let)

Pozice: obránce

Hůl: levá

Kluby: Přerov, Valašské Meziříčí, Technika Brno, Nový Jičín, Zlín

Za Přerov: 300 utkání, 68 bodů (12+56)