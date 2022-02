„Věděli jsme, o co hrajeme a o co hrají domácí,“ řekl kouč Hanáků Robert Svoboda. „My jsme byli šťastnější, v prodloužení jsme dokázali vstřelit gól a pro nás jsou samozřejmě dva body lepší než nic,“ dodal.

Přerovští trenéři nezasahovali do vítězné sestavy z domácího utkání se Vsetínem. A hosté převzali otěže zápasu do svých rukou v závěru první třetiny. Nádherné sólo Süsse ještě gólem neskončilo, pak už ale zafungovala dokonalá souhra Pechance s Hermanem. Jakub Herman svým pátým gólem v sezoně otevřel skóre.

Ve druhé třetině utkání na chvíli přerušily problémy s ledem v místech u přerovské střídačky, Zubři pak byli nadále lepší. Později ovšem dvakrát zahrozil porubský Bitten, své šance neproměnil.

Úvod třetí třetiny už ale patřil domácím. Vyrovnáno bylo ve 42. minutě zásluhou Vachovce, další porubské šance lapil Petrásek.

„Nám se podařil začátek zápasu, kdy jsme se dostali do vedení. Potom to bylo takové nervózní a vzhledem ke třetí části to byla nakonec spravedlivá remíza,“ hodnotil Robert Svoboda.

V prodloužení měli navrch Zubři, rozhodnout ale mohl Stloukal. S Hrníčkem ujížděli sami na Petráska, stoprocentní šance však skončila jen na tyči. Na druhé straně tak korunoval svůj výborný výkon Jan Süss, který si nabruslil mezi kruhy a přesnou střelou na vyrážečku urval druhý bod pro Přerov. Mimochodem, MEO na ledě Poruby zvítězilo po více než dvou letech.

Hanáci se tak posunuli na osmé místo tabulky, bod za největšího rivala z Prostějova, s nímž se na jeho ledě utkají v sobotu. Ještě předtím ve středu přivítají v 18 hodin Sokolov.

HC RT Torax Poruba – HC Zubr Přerov 1:2p (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 42. Vachovec (Bitten, Hajný) – 17. Herman (Pechanec, Sebera), 65. Süss (Černý, Šoustal). Rozhodčí: Koziol, Marek – Komínek, Měkýš. Vyloučení: 1:3. Bez využit. Diváci: 786.

Poruba: Brízgala – Szathmáry, Husa, Voráček, Žovinec, Hajný, Urbanec – Hrníčko, Toman, Stloukal – Jenyš, Vachovec, Gřeš – Bitten, Révay, Guman – Špaček, Korkiakoski, Carter – Pořízek. Trenér: Jiří Režnar.

Přerov: Petrásek – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík, Dluhoš – Jakub Svoboda, M. Kratochvil, Jan Svoboda – Doležal, Süss, Šoustal – Herman, Pechanec, Sebera – Indrák, Král, Š. Kratochvil. Trenér: R. Svoboda.