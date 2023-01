„To je pravda. Nevzpomněl jsem si na to, ale vím, co máte na mysli. Asi jo, oblíbený soupeř,“ culil se Karel Plášek po dvougólovém představení. V extralize vůbec prvním.

„Jsem za to rád, byl jsem teď dlouho bez bodu, spadlo to ze mě, ulevilo se mi. Dvakrát to bylo po odraženém puku, jsem rád, že jsem to tam procpal,“ ohlížela se olomoucká posila ze zámoří. „Doufám, že nám to pomůže a nakopne nás to na vítěznou vlnu.“

Celkem tam kohoutům napadalo gólů šest, nejvíce ze všech zápasů v sezoně. „Víc jsme se tlačili do brány a chodili do předbrankového prostoru, kde ty góly padají. Čím dřív se to hodí na bránu, tím větší šance je, že gólman se pak nestihne vrátit zpátky,“ myslí si Plášek.

Jako by jemu osobně sedělo nové složení formací. Trenéři se poprvé rozhodli rozdělit přerovské duo Plášek – Navrátil. Útočník Vancouveru tak poprvé hrál vedle Pavla Musila s Michalem Kucncem. „Bylo to super. Vyhověli jsme si,“ přikyvoval.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Juniorka? Klobouk dolů

Plášek je také účastníkem hned dvou juniorských šampionátů. V roce 2019 a 2020 český tým pokaždé vypadl ve čtvrtfinále a skončil sedmý, přerovskému odchovanci se ani jednou nedařilo dle představ. O to víc může docenit letošní úspěch Rulíkova výběru.

„Finále jsem bohužel neviděl, šel jsem radši spát, abych byl připravený na Kladno. Klukům ale gratuluji, je to senzační,“ má jasno. „Je to super výsledek, škoda toho prodloužení, ale klobouk dolů před klukama, co dokázali.“

Z Přerova se velmi dobře zná také s trojicí dalších zubřích odchovanců Tomáš Suchánek, Stanislav Svozil a Martin Ryšavý. „Mám za ně obrovskou radost. Navíc Přerováci z jednoho města, je to skvělé. Gratuloval jsem jim po finále,“ usmíval se Karel Plášek.

