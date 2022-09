„Co si budeme vykládat. Každý se soustředí na začátek. My jsme rádi, že jsme uspěli v Litoměřicích a doma to potvrdili. Můžeme si do středy zachovat pohodu,“ kvituje přerovský trenér Robert Svoboda.

Po pietní vzpomínce na nedávno zesnulého zpěváka Pavla Nováka, kterou obstarala píseň Pihovatá dívka, začalo v Přerově utkání, v němž padaly góly pouze při nerovnovážném stavu hráčů. Výrazně lépe na tom však s produktivitou byli Zubři, kteří z šesti početních výhod využili hned čtyři, pátý gól přidali do prázdné klece.

„Třebíč minulý zápas rozhodla v přesilovkách, taky proměnila čtyři. Samozřejmě jsme se na to dívali a na přesilovkách pracujeme pořád. Dělá to každý, naše zakončení dnes bylo velice dobré, doufáme, že nám to vydrží,“ přeje si Robert Svoboda.

Triumf nastartovaly Svobodovy dělovky

Dvě rány z levé strany od praváka Jakuba Svobody po nabídce Roberta Černého v přesilovce, vedení domácích 2:0 po první třetině. První branku dával Svoboda sám, podruhé jeho střelu dorazil za Jekela obránce Tomáš Kudělka.

Také v prostředním dějství Zubři využili dvě početní výhody, nejprve Jiří Goiš chytře vracel z úhlu puk na bránu a o Jekela zvýšil na 3:0, poté se gólem večera blýskla havířovská posila David Chroboček. Přerovský bek využil skvělé přihrávky Pechance, počkal si na přesouvajícího Jekela a poslal puk nechytatelně nad jeho rameno na bližší tyč.

Jekela v bráně vystřídal Jan Mičán, který hasil další šance domácích, Třebíč nepůsobila dojmem, že by s výsledkem byla schopna něco udělat.

Přeci jen však v závěrečném dějství snížila na rozdíl dvou branek. A to díky přesilovým hrám a zásahům Psoty a Bittnera – 4:2. To už ale do třetí sirény zbývaly necelé dvě minuty.

Tečku za sobotním duelem udělal Slovinec Rok Macuh, který si tak ve druhém utkání nového ročníku Chance ligy připsal již třetí branku.

„Bylo to těžké utkání proti silnému soupeři. Bylo pro nás rozhodující to, že jsme proměnili přesilovky, dostali se do solidního náskoku. Závěr ukázal, že soupeř nic nezabalil. Mělo to náboj až do konce,“ zmínil Robert Svoboda.

Přerovskou MEO Arénou tak podruhé v sobotu zazněla „Pihovatá“, tentokrát z úst domácích fanoušků na oslavu cenného triumfu.

VIDEO: Vítězný pokřik Zubrů v šatně po triumfu nad Třebíčí:

Další duel sehrají Přerované ve středu, kdy na domácím ledě přivítají v 18 hodin pražskou Slavii.

Zubři na úvod vykradli Litoměřice. Šťastné vítězství, hodnotil kouč

HC Zubr Přerov – SK Horácká Slavia Třebíč 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Jakub Svoboda (Černý, Kratochvil), 16. Kudělka (Jakub Svoboda, Doležal), 25. Goiš (Dvořák, Macuh), 37. Chroboček (Pechanec, Indrák), 60. Macuh (Dvořák) – 44. Psota (Vodný, Bořuta), 59. Bittner (Dočekal, Psota). Rozhodčí: Cabák, Šudoma – Blažek, Kráľ. Vyloučení: 5:8. Využití: 4:2. Diváci: 1036.

Přerov: Petrásek – Kudělka, Černý, Hrdinka, Chroboček, Gréč, Krisl, Ševčík – Doležal, Kratochvil, Jakub Svoboda – Březina, Pechanec, Indrák – Dvořák, Macuh, Goiš – Fencl, Ministr, Dobša. Trenér: Robert Svoboda.

Třebíč: Jekel (37. Mičán) – Tureček, Bořuta, Hunkes, Doudera, Poizl, Forman, Furch – Holec, Šilhavý, Dočekal – Psota, Bittner, Vodný – Ferda, Michálek, Krliš – Novák, Malý, M. Svoboda. Trenér: Kamil Pokorný.