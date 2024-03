„Bylo to hlavně ubojované. Za to klukům díky moc. Byl to ale snad nejtěžší zápas v sezoně,“ přiznal po čtvrteční domácí výhře 3:0 nad Olomoucí Petr Žurek.

„Pokud bychom hráli takto a jako v zápasech s Hradcem v celé sezoně, nemáme problém. Takhle můžeme porazit každého. Přepnuli jsme se v hlavách, jako bychom hráli play-off. Teď hrajeme o všechno,“ věří 19letý rodák z Břeclavi.

S čím jdete do posledního klíčového zápasu s Českými Budějovicemi?

Nebude to určitě jednoduché. Ve čtvrtek vyhráli s Hradcem, který ale nehrál v plné sestavě, měl tam několik dorostenců. Bude to ještě hodně těžké.

Neštve vás, že Mountfield, kterému už o nic nejde a je zachráněn, k zápasu takto přistoupil?

Čekali jsme to. Možná to tak navíc nasadí i v sobotu proti Olomouci. My ale budeme bojovat, chceme vyhrát všechno.

Bylo jasné, že po zranění Martina Vojtka to v klíčové části sezony bude na vás? Jak jste na to byl připraven?

Hned mi bylo řečeno, že už odchytám všechno. Po minulé sezoně už jsem byl na to zvyklý, v pohodě.

Mladý „Kokin“ je ve formě a nakukuje do áčka. Co vzor a tátova maska?

Porci zápasů jste si v základní části s Martinem nakonec rozdělili rovným dílem. Jak jste byl spokojen se svými výkony?

Upřímně? Ze začátku se mi moc nedařilo, v Přerově jsem dostával zbytečné góly. Pracoval jsem na sobě, nevykašlal jsem se na to, pořád jsem se chtěl posouvat. A teď to nese ovoce.

Jaká je spolupráce s vyhlášeným trenérem brankářů v Přerově Jiřím Sklenářem?

Super. Máme tam vždy před juniorkou patnáct minut pro sebe a děláme si svoje. Koukáme i na video.

A jak fungujete s Martinem Vojtkem?

Pořád jsme v kontaktu, píšeme si, hecujeme se. Je to fajn.

Skupina o záchranu DHL extraligy juniorů. HC Zubr Přerov - HC OlomoucZdroj: Deník/Ivan Němeček

Sezonu jste začínal v juniorce Komety Brno. Byly z toho ale jen dva zápasy a návrat do Přerova. Co se stalo?

Jeden pan trenér mě tam nepustil do brány, nevím proč, jestli jsem si to nezasloužil. Když už mě tam jednou dal, vychytal jsem proti Přerovu nulu. Pak se na mě spoluhráči vykašlali a dostal jsem proti Vítkovicím osm gólů. Takže jsem chtěl zpátky do Přerova, nemělo to tam cenu.

Třikrát jste si vyzkoušel i druhou ligu v dresu Kopřivnice. Jaký byl přechod mezi muže?

Dvakrát jsem schytal Vyškov, ale překvapil jsem i sám sebe. V prvním zápase jsem dokonce dostal jeden gól. Ve všech zápasech jsem pochytal, co jsem mohl.

Michal Postava ještě nedávno také pomáhal v juniorce, teď ho čeká angažmá v extralize. Je to váš vzor podobně jako Patrick Roy?

Určitě, je to takový můj menší vzor. Jinak je to Fleury, mám ho i vzadu na masce, je to srdcovka.

Je v další sezoně pro vás cíl i první start za áčko Zubrů?

Měl bych ještě chytat druhou ligu, řeší se něco v Hodoníně.