„Že by mi někdo zavolal z nároďáku a řekl mi: ‚Hele, na sto procent jedeš‘, to opravdu ne. Nějak jsme se bavili, ale čekal jsem na to oficiální oznámení. Dokud není vše černé na bílém, tak není stoprocentní vůbec nic,“ zmínil zkušený centr.

Hokejovou veřejnost popudil jednak fakt, že generální manažer Petr Nedvěd nepovažoval za nutné nominované hráče obvolávat. Za druhé se hodně probíralo vynechání jednoho z nejlepších extraligových útočníků posledních sezon Milana Gulaše.

„U něj se očekávalo, že na turnaj pojede. Tam je problém, že Guli není typově hráč do třetí nebo čtvrté lajny. Tam jsou potřeba ti, kteří budou energičtí, budou chodit hodně na oslabení a odvádět takovou tu černou práci. On je pan hokejista, který je výborný na přesilovky a je to lídr prvních formací,“ zamyslel se David Krejčí.

Odpovědí nejprve bylo, že se Gulaš s dalšími zajímavými jmény nachází v „jiné“ nominaci. Kdo tedy do Pekingu pojede? Gulaš určitě ne, s reprezentací se rozhodl skoncovat. Krejčí určitě ano. A přestože se nečekalo nic jiného, olomoucká star neskrývala radost. Nebo snad úlevu?

„Zrovna v tu chvílí jsme jeli pro dceru do školy, takže to manželka pustila na telefonu a natáčela to, takže máme takovou vzpomínku. Teď už jen doufám, že vše, co se týče nějakých covidových opatření, tam zvládneme a že přivezeme nějakou medaili,“ přidal Krejčí další silné vyjádření.

Opravdu medaile?

Na medaili totiž český hokej čeká devět let. Na cenný kov z olympijských her šestnáct let.

„Překvapuje mě to, jelikož máme kvalitní kluky a pravidelně ve skupině porážíme týmy jako je Švédsko nebo Finsko. Pak ale přijde play-off a ten výsledek se nedostaví. Upřímně nevím, proč se tak děje, a je to škoda,“ zmínil bývalý forvard Bostonu.

Šanci by letos Češi mohli podle něj mít paradoxně i díky faktu, že do Pekingu nedorazí hvězdy NHL.

„Nebudeme si nic nalhávat. Když se například podíváme na aktuální soupisku Kanady nebo Ameriky, tak je vidět, že ti hráči z NHL tam opravdu chybí. Já osobně si myslím, že tu šanci máme velice slušnou. Když medaili nevybojujeme, bude to velké zklamání,“ řekl Krejčí.

Ten by měl v českém týmu plnit roli hlavního tahouna. Ale koho vedle něj? Samozřejmě z těch, kteří nakonec opravdu na olympiádu pojedou…

„Tušení nemám, ale jsou tam kluci, se kterými jsem se potkával v mládí, ať už je to Frolda (Michael Frolík, pozn. red.) či Vladimír Sobotka. Nejde ale o to, s kým bych chtěl hrát, ale spíš o to, aby to fungovalo jako celek. Řekneme si, co od sebe čekáme a pak se to budeme snažit prodat v zápase.“

Dovézt medaili z olympijských her by bylo neskonale krásné a klobouk dolů před Krejčího optimismem a odvahou jít s kůží na trh. Na druhou stranu, proč ne? A kdo jiný než ještě nedávná star NHL, která vtrhla do české extraligy jako nečekaný přízrak, by si měl podobné tvrzení dovolit?

„Je tu hodně negativity. Já v Americe bojoval s tím, abych všechny negativní myšlenky přetransformoval v něco pozitivního. Tím, že se všechno bude kritizovat, změna nepřijde,“ uzavřel David Krejčí.

