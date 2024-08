„Patriks neměl angažmá a naskytla se nám možnost získat ho do týmu. Jednali jsme o smlouvě, a i když to trvalo déle, nakonec se k nám připojil. Měl by patřit k ofenzívním lídrům a dostat hodně prostoru na ledě. Jsme rádi, že tady takového hráče můžeme mít. Jsme domluvení na začátek sezony a podle situace budeme na podzim dál řešit, jak to bude vypadat,“ uvedl sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák na klubovém webu.

Když Zabusovs v sezoně 2021/22 přicházel do tehdy ještě extraligového Zlína, získali v něm Berani v tu chvíli nejproduktivnějšího hráče lotyšské ligy, mladého talentovaného reprezentanta své země a hlavně produktivního forvarda, který následně v 32 duelech v nejvyšší české soutěži nastřílel devět branek a na dalších sedm přihrál.

Po pádu Beranů se znovu vrátil do Rigy, kde opět zářil (19 bodů v 10 zápasech), a tak přišel přesun do slovenské extraligy, kde Zabusovs oblékal dres Dukly Michalovce. Na Slovensku v 66 duelech nasbíral 29 bodů (16+13).

Také v minulém ročníku vystřídal Zabusovs více klubů, dohromady tři. K Rize a Dukly Michalovce přidal právě Vsetín v závěru prvoligové sezony. Tentokrát ročník zahájí překvapivě na Hané.

„O zájmu Přerova jsem se dozvěděl od agenta. Říkal mi, že je to dobrý tým. Pak jsme se bavili s trenérem i vedením klubu. Nakonec se všechno podařilo dotáhnout do zdárného konce a domluvili jsme se,“ řekl Zabusovs a chválil rodinné prostředí klubu.

„Snažím se mít dobrý pohyb, rychle bruslit a podporovat to dobrou střelbou. V zápasech ze sebe vydávám všechno, na ledě chci vždycky nechat maximum,“ popsal svou hru.

Trenér Zubrů Michal Mikeska s velkým Lotyšem počítá na pravé křídlo první formace vedle Tomáše Jáchyma a Davida Březiny.