„Je to možné, nevím, jak to měli nastavené ve Vsetíně. My jsme jeho angažování začali řešit až v srpnu, kdy jsme už měli po letní přípravě a zjistili, že je stále volný. Takže suchou přípravu jsme s Patriksem neřešili,“ řekl Deníku sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Do hry pak vstoupil i Mikeska. A jeho ruština

close info Zdroj: Deník/Jan Pořízek zoom_in Michal MikeskaBěhem srpnových jednání s pro Přerov nadstandardní posilou ofenzivy sehrál velkou roli i hlavní kouč Zubrů Michal Mikeska.

„Pavel Hanák mi řekl, že je k mání, mluvil s jeho zástupcem a byli by se schopni domluvit na financích. To je starost manažera, já řekl, že podobný typ hráče hledáme. Víme, že ve Vsetíně i Michalovcích měl dobrá čísla,“ popisuje Mikeska rychlou akci jménem Zabusovs.

Nejproduktivnější hráč extraligy sezony 2004/2005 má za sebou i tři roky strávené v Rusku. Ruština mu není cizí a pochopitelně ani Zabusovsovi. Přerovský kouč tak momentálně částečně funguje i jako Lotyšův tlumočník.

„Snažím se, pořád mám ještě kontakty na kluky, se kterými jsem hrával. Moje ruština je asi solidní a stačí na takovou komunikaci,“ pousmál se Mikeska.

Například rozhovor se Zabusovsem pro klubový web Zubrů vznikal překladem z češtiny do ruštiny a naopak. Angličtině se v tomto případě křídelník vyhýbal, i když anglickou komunikaci zvládá.

„V kabině mluví anglicky. Chápu, že si nechce asi v rozhovorech lámat jazyk a radši je dělá ve svém jazyce. Ale všude jinak komunikuje takovou normální angličtinou,“ potvrdil Michal Mikeska.

Hodně prostoru a vidina posunu výš

Ale zpět k námluvám se Zubry. Ti o útočníka pochopitelně měli velký zájem. „Destinace, kde hrál, jsme si obvolali. Já jsem poté mluvil několikrát s hráčem. Ten se tomu nebránil, vyjednávání dopadla úspěšně, přesunul se k nám a teď je tady. Už má za sebou i první šití z úterního tréninku – ostrý start,“ pousmál se Michal Mikeska nad rozseknutým horním rtem.

Trenér okamžitě avizoval, že se Zabusovsem počítá do první útočné formace vedle Tomáše Jáchyma a Davida Březiny.

„Je brzy to hodnotit víc, ale hokej vidí a umí. Už to bude spíš o chemii, kterou si budou muset kluci najít. O situacích, které si musí zažít. Patriks je také šikovný na puku a rád ho drží, takže bude potřeba si ujasnit hierarchii. První centr by měl být pro nás playmaker, křídla spíš koncovkáři. Bude to teď o hledání správné souhry,“ věří Michal Mikeska.

Právě jistota toho, že v Přerově Zabusovs bude hvězdou první, maximálně druhé útočné formace, výrazně Lotyšovi usnadnila rozhodování, zda na nabídku kývnout.

„Trenér hráči několikrát po telefonu říkal, co od něj čeká, že potřebujeme někoho do první lajny. A samozřejmě nemáme tak našlapaný kádr jako třeba Vsetín. Je to velká posila a je jasné, jakou roli tady mít bude,“ přikyvuje i sportovní manažer Hanák.

Zabusovsovi se tak v srpnu narýsovala poměrně zajímavá vidina pro start nové sezony, přestože někteří fanoušci mluví o tom, že přebíral z více dobrých nabídek, až skončil „pouze“ v Přerově.

V čem zajímavá? U Zubrů by rozhodně měl být vidět, domluva s vedením je navíc taková, že na Hané má s jistotou působit zatím pouze na podzim. „Máme možnosti, abychom si ho ponechali na celou sezonu, ale bude záležet na nabídkách z extraligy nebo ze zahraničí. Máme dohodu, která je oboustranně výhodná,“ vysvětluje Pavel Hanák.

Nabídka Přerova pro Zabusovse tedy rozhodně nebyla o závratných financích, jako spíše o vidině ukázat se a posunout pravděpodobně už během sezony výš.

Povede se mu to? Těžit by z toho mohli i Zubři, kteří by za případný přesun Lotyše do extraligy klidně mohli vyfasovat zajímavou hráčskou kompenzaci. Třeba formou střídavých startů.