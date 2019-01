Přerov – Už podruhé se přerovský mládežnický hokej představil na severu Evropy. Před dvěma lety odehráli přátelské zápasy ve Švédsku týmy osmé a deváté třídy, letos čekalo krásné zpestření závěrečných týdnů sezony na páťáky a šesťáky, kteří v Přerově patří mezi nejlepší družstva.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Sidorják

Svoji sílu mladí Zubři na dalekém severu potvrdili a soupeře ze země Tří korunek vůbec nešetřili. V osmi zápasech Přerov nenašel přemožitele a v bojích se švédskými protivníky vysoko vítězil. Zájezd do Švédska byl navíc i poznávacím, takže na výpravu přerovského hokeje čekala prohlídka řady kulturních památek a dalších zajímavostí.

O cestě do dalekého Švédska se mezi mladými Zubry mluvilo už od konce listopadu loňského roku. Čas ubíhal obrovským tempem a tak brzy přišel osmnáctý únorový den, který byl tím odjezdovým. Cesta byla dlouhá, výprava z Přerova musela překonat celé Německo, trajektem se přeplavit do Dánska a poté pokračovat do cílové země. Náročná cesta ale nakonec stála za to. Cestovní kancelář totiž připravila na celý týden velmi bohatý program.

Z krásného penzionu Annaberg poblíž vesničky Bottnaryd, která leží necelých 30 kilometrů od Jönkopingu, každý den vyjížděly dvě skupiny Zubrů za kulturními památkami i sportovním využitím. Mladí přerovští hokejisté si prohlédli například přírodovědné a technické muzeum v Malmö, unikátní expozici živé přírody Universeum v Göteborgu, v nedalekém Jönkopingu navštívili výrobnu zápalek i muzeum Husqvarny, krátce zajeli do městečka Gränna, které je proslulé výrobou lízátek Polkagrís a měli možnost i skvěle relaxovat v aquacentru Rosenlundsbadet.

Velký úspěch měl také výlet do Stockholmu, hlavního města Švédska. Tam výprava z Přerova navštívila radnici, kde se pravidelně uděluje Nobelova cena a lákadlem byla i tajemná Vasova loď, která byla po 333 letech vytažena ze dna přístavu a kompletně restaurována. Během zpáteční cesty pak Zubři navštívili dánskou metropoli Kodaň, kde je k vidění nejen socha Malé mořské víly, ale také Guinessovo muzeum rekordů.

Více než šedesátičlenná výprava z Přerova si pobyt ve Švédsku pochvalovala. „Mají tam moc pěkné památky. Hlavně Stockholm byl moc pěkný a v Malmö to také nebylo špatné. Nejlepší ale stejně byly zápasy,“ prozradil Kryštof Klapal, jeden z obránců týmu šesté třídy. Hned po něm se pak s úsměvem vyjádřil i útočník šesťáků Michal Hotěk. „Byla tam dost velká zima, ale to nám moc nevadilo,“ řekl.

Co se zápasů týká, oba hráči se shodli – přátelská utkání byla obrovskou výzvou a zážitkem. „Museli jsme ve všech zápasech makat, protože soupeři nebyli slabí. Trenéři nám to pořád říkali a nakonec se nám podařilo všechno vyhrát,“ uvedli Klapal a Hotěk spokojeně.

„Ze sportovní stránky hodnotím zájezd do Švédska velmi pozitivně. Nečekal jsem tak hladký průběh všech utkání, které během pobytu byly sehrány. Kluci kromě hokeje poznávali i historii severských zemí, dozvěděli se mnoho informací, tak doufejme, že si velkou část zapamatovali a někdy se rádi na sever vrátí,“ nechal se slyšet šéftrenér mládeže Aleš Verlík.

Výsledky zápasů 5. a 6. třídy na turné ve Švédsku

5. třída

Eksjö HC – HC ZUBR Přerov 2:3 (0:1, 1:1, 1:1), branky: Kuba, Barveníček, Indrák.

Falköping Blue Riders – HC ZUBR Přerov 0:8 (0:0, 0:3, 0:5), branky: Kuba 2, Indrák 2, Barveníček 2, Šafránek, Grézl.

Skillingaryds IS – HC ZUBR Přerov 0:7 (0:5, 0:1, 0:1), branky: Barveníček 3, Kuba, Stiborek, Krzystek, Mrázek.

IS Hockey Lerum – HC ZUBR Přerov 2:14 (0:4, 2:3, 0:7), branky: Indrák 4, Barveníček 3, Koudela 2, Mlčák, Kuba, Macharáček, Krzystek, Stiborek.

Sestava

Brankář: Jaroslav Přidal mladší.

Obránci: Adam Skřeček, Jan Kopeček, Ondřej Koudela, Jan Mlčák.

Útočníci: Jan Barveníček, Daniel Indrák, Michal Grézl, Dominik Kuba, Jan Šafránek, Jiří Mrázek, Ondřej Macharáček, Teodor Krzystek, Jan Stiborek.

Trenéři: Aleš Verlík, Miroslav Indrák.

Vedoucí týmu: Jaroslav Přidal starší.

6. třída

Skövde IK – HC ZUBR Přerov 4:10 (2:3, 1:4, 1:3), branky: Hotěk 4, Horký 3, Kavka, Gajarský, Navrátil

Falköping Blue Riders – HC ZUBR Přerov 2:15 (1:5, 0:5, 1:5), branky. Hotěk 4, Navrátil 3, Petráš 3, Klapal, Gajarský, Hostášek, Horký, Hradil.

Eksjö HC – HC ZUBR Přerov 1:11 (0:6, 1:3, 0:2), branky: Hostášek 3, Navrátil 3, Gajarský 2, Petráš, Hotěk, Spálovský.

IS Hockey Lerum – HC ZUBR Přerov 1:10 (0:5, 1:2, 0:3), branky: Petráš 3, Navrátil 3, Gajarský 2, Hostášek, Horký.

Sestava

Brankáři: Jakub Machač, Jan Bartoněk.

Obránci: Petr Kavka, Kryštof Klapal, Vojtěch Blaťák, Adam Spálovský, Jakub Kleiner.

Útočníci: Jakub Navrátil, Michal Hotěk, Adam Gajarský, Josef Hostášek, Matěj Petráš, Adam Horký, Lukáš Novák, Jakub Hradil, Jan Foltas.

Trenér: Petr Školoud.

Vedoucí týmu: Aleš Novotný.

Kustod: Luděk Bartoněk.

ALEŠ NOVOTNÝ