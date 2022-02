„Toho jsem si nevšiml. Pak to ale byl velký závod rychlonožek, protože ani já, ani on nejsme moc rychlí. Neřekl bych, že jsem ho přebruslil, spíš přešel. Neviděl jsem, že to byl Roman,“ usmíval se po utkání Tomáš Šoustal.

„Přestože Vsetín minulý zápas doma prohrál s Porubou, tak jsme si byli vědomi jeho síly. Ukázal to v úvodu, kdy byl aktivnější. Pomohl nám první proměněný brejk,“ oddechl si trenér Hanáků Robert Svoboda.

Důležitý moment pak přinesla druhá přerovská přesilovka v prostředním dějství. Na modré napřáhl Jakub Svoboda a jeho projektil skončil za Málkem – 2:0.

„Zápas se lámal ve využité přesilovce, kdy to Kuba Svoboda trefil. Mančaft pak samozřejmě narostl. Byl to oboustranně velmi dobrý hokej, diváky to muselo bavit,“ pochvaloval si Robert Svoboda.

Ve 37. minutě se navíc do zakončení z pravého křídla šikovně procpal Jan Süss a Přerov vedl už o tři góly. Do třetí třetiny tak Vsetín vystřídal brankáře, zachytal si i David Gába.

Ten sice gól neinkasoval a v 50. minutě snížil další expřerovský hráč Jan Berger, do prázdné klece však pečetil triumf Zubrů Jan Svoboda, který využil nepovedené střely hostujícího obránce a trefil se z vlastního obranného pásma.

Tři body do vyrovnané tabulky si tak připsal Přerov, který se posunul na průběžně osmé místo a zdá se, že výkonnostně jde nahoru. V posledních pěti duelech skolil tři nejlepší celky Chance ligy.

„Musíme sbírat každý bod. Ta soutěž je hrozně vyrovnaná, každý s každým může bodovat. Bude to ještě moc práce, ale věřím, že když budeme hrát takhle jako mančaft, tak se dostaneme tam, kam chceme,“ uzavřel Robert Svoboda.

V pondělí jeho tým zamíří na led Poruby a hned ve středu od 18 hodin hostí Sokolov.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Šoustal, 33. Jakub Svoboda (Kubeš, M. Kratochvil), 37. Süss, 57. Jan Svoboda – 50. Berger (Ondračka, Zeman). Rozhodčí: Svoboda, Valenta – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 997.

Přerov: Petrásek – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík, Dluhoš – Jan Svoboda, M. Kratochvil, Jakub Svoboda – Doležal, Süss, Šoustal – Herman, Pechanec, Sebera – Indrák, Král, Š. Kratochvil. Trenér: R. Svoboda.

Vsetín: Málek (41. Gába) – Ondračka, Jerofejevs, Říha, Hryciow, Štach, Smetana, Buchta – Rob, Pšurný, Půček – Zeman, Kucharczyk, Gago – Klímek, Vlach, Berger – Hořanský, Březina, Vítek. Trenér: Stantien.