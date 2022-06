Boston Bruins v NHL patřil pravidelně k největším favoritům na zisk Stanley Cupu, v poslední době ale pomalu vyklízí přední příčky – důkazem budiž letošní konec v prvním kole play off s Carolinou. Vedení Bruins tak reagovalo a po 14 letech odvolalo trenéra Bruce Cassidyho. „Bylo to extrémně těžké rozhodnutí. Děkuji mu za jeho práci, jeho trenérská stopa v klubu je působivá a vážíme si jí. Cítím ale, že náš tým potřebuje změnu,“ uvedl generální manažer Don Sweeney.

Boston čekají změny

V kádru Bostonu se tak dá čekat velké zemětřesení. Nejisté je působení klíčového útočníka Patrice Bergerona, který zvažuje konec kariéry, zraněný bude do začátku ročník hvězdný Brad Marchand či klíčové duo v obraně – Charlie McAvoy či Matt Grzelcyk. „Když se nám budou kupit zranění, z nichž se nebudeme moct dostat, tak máme velký problém. A vyústění situace kolem Bergerona může znamenat celkovou změnu směru,“ potvrdil Sweeney.

Zdroj: Youtube

Velmi klíčové také bude, jak se vyvine situace okolo Davida Pastrňáka, kterému za rok končí tučná smlouva v celkové sumě 40 milionu dolarů. Rokování o nové smlouvě ale může podle pravidel začít až po 13. červenci, kdy oficiálně startuje další sezona.Už teď ale v zámoří panují pochybnosti, že s Bostonem prodlouží smlouvu, po odchodu oblíbeného trenéra Cassidyho totiž z původního mužstva zbyl jen neoblíbený manažer Sweeney.

„David viděl, jak se Don zachoval k jeho dvěma nejlepším kamarádům. Je bez šance, aby pokračoval v Bostonu, dokud v něm bude Sweeney,“ říká děním v Bostonu dobře informovaný novinář Fluto Shinzawa z portálu The Athletic, který narážel na odchody Davida Krejčího a Toreyho Kruga, kteří se dříve ocitli v obdobné situaci jako aktuálně Pastrňák.

Šestadvacetiletý český útočník po mistrovství světa o nové smlouvě s Bostonem mluvit nechtěl, podle amerických médií je ale vidět, že by v Bostonu rád setrval z důvodu toho, že lákal zpátky svého mentora Davida Krejčího. „Jakmile bude povolené zahájit jednání s jeho týmem, v nejbližším termínu se do nich pustíme. Zatím jsme neměli žádný náznak, že by chtěl hrát někde jinde. Chce vítězit. Je to pochopitelně velký hráč a pro nás mimořádně důležitý. A my ho budeme chtít udržet,“ říká Sweeney.

A jak aktuálně vypadá situace Davida Krejčího ohledně případného návratu do NHL? „Času je dost a možností spousta, z nichž jedna velmi reálná je i pokračování v dresu Olomouce,“ napsal na svém instagramovém účtu Krejčí.Oba Davidy tak čeká náročné vyjednávací léto.