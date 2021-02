„Závěr je pro nás důležitý do zbytku sezony. Tam si kluci sáhli a v nájezdech poté získali další bod. Super práce,“ pochvaloval si asistent přerovského trenéra Jakub Grof.

Zubři do utkání vlétli skvěle. Stejně jako v Porubě šli do vedení už po dvou minutách, tentokrát to v útočném pásmu parádně udělal Rok Macuh a krásnou střelou z mezikruží otevřel skóre.

Poté se na obou stranách několikrát rozezněly tyče, první třetina nicméně patřila domácím, kteří však druhou branku nepřidali. Po změně stran se neprosadil ani Macuh, který po nahrávce výpomoci ze Zlína Suhrady nastřelil opět jen tyč.

Otěže zápasu pak do svých rukou převzala Dukla. Pomohla jim k tomu hrubka obránce Dřímala, který nabídl srovnání Matěji Zadražilovi. Ve 33. minutě pak šli hosté do vedení, když se pěkně uvolnil Tomáš Harkabus a Pekr jej našel výborným pasem.

Svoboda se zastřeloval

Ve třetí dvacetiminutovce byly k vidění šance na obou stranách, srovnat mohl Číp a po něm i Matěj Svoboda. Mladý forvard brněnské Komety si ale na svůj moment musel počkat.

V čase 55:55 to ovšem s Přerovany nevypadalo vůbec dobře. Postava vyrazil puk k nehlídanému Vítězslavovi Brožovi, který poslal Jihlavu do vedení 3:1.

„Celkově jsme viděli zajímavý a oboustranně povedený zápas. Nám se vedlo do půlky, pak jsme po chybách dostali dvě branky, což nás poslalo trochu dolů,“ zmínil Jakub Grof.

Neuběhla ale ani minuta a Matěj Svoboda krásnou dělovkou z první trefil šibenici tak dokonale, že rozhodčí nejprve rozpažil. Na to reagoval kolem projíždějící Daniel Indrák podrážděně, sudí nakonec branku uznal, Indráka však poslal na dvě minuty na trestnou lavici.

Zubrům se tedy čas na vyrovnání zkrátil, přesilovku nicméně přežili a při hře bez brankáře Vlastimil Dostálek před bránou dokázal se štěstím vyrovnat na 3:3.

„Respektuji branku v power-play, kdy měl soupeř o hráče víc. Ovšem my jdeme do dvoubrankového vedení a vzápětí dostaneme při hře pět na pět úplně zbytečný gól. Mezi kruhy tam byl nepokrytý hráč,“ kroutil hlavou jihlavský kouč Viktor Ujčík.

Největší šanci v prodloužení měli hosté, nejkrásnější moment zase Josef Hrabal, který na obranné modré předvedl hit ve stylu zámořské NHL.

V nájezdech pak pomohlo jinak výbornému Postavovi i břevno, na druhé straně byl jediným úspěšným exekutorem Radek Číp. Zubři mohli slavit druhý skalp favorita v sezoně.

V sobotu míří Hanáci na led Třebíče, jejíž devítizápasovou bodovou šňůru překvapivě přestřihl Frýdek-Místek.

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 4:3sn (1:0, 0:2, 2:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Macuh (Dřímal), 57. M. Svoboda (Hrabal, Suhrada), 60. Dostálek (Zbořil, Doležal), rozhodující nájezd Číp – 26. Zadražil, 33. Harkabus (Pekr), 56. V. Brož (Kolář). Rozhodčí: Cabák, Vrba – Bohuněk, Hranoš. Vyloučení: 3:4, navíc Mareš (Jihlava) 10 minut osobní trest. Bez využití. Bez diváků.

Přerov: Postava – Mlčák, Hrabal, Forman, Zbořil, Suhrada, Dřímal – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Süss – Ryšavý, Macuh, Štefka – Goiš, Indrák, M. Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Jihlava: J. Brož – Kolář, Dundáček, Strejček, Černý, Eliáš, Bilčík, Mareš – Illéš, Skořepa, Čachotský – V. Brož, Fronk, Juda – Pekr, Zadražil, Harkabus – Chlubna, Lichanec, Havránek. Trenér: Viktor Ujčík.