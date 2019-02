Přerov – Hokejová pevnost, ve které Zubři hrají své domácí zápasy, byla podruhé v letošní sezoně dobyta. Po Orlové se úspěšným týmem, kterému se podařilo v Maxi-Tip Aréně zvítězit, stalo také Valašské Meziříčí.

Lubomír Oslizlo | Foto: archiv

Utkání dvou hodně silných soupeřů přitáhlo na tribuny spoustu příznivců nejrychlejší kolektivní hry na světě, a ti shlédli obrovskou bitvu, která se protáhla až do samostatných nájezdů.

V penaltové loterii byli šťastnější Bobři a z Přerova si odvezli dva body. Zubrům, kteří během zápasu neproměnili mnoho šancí, se tak reparát po nevydařeném utkání v Hodoníně příliš nepovedl.

Na otázky novinářů tentokrát odpovídal po utkání trenér Lubomír Oslizlo, kterého nejvíce mrzela právě spousta nevyužitých šancí.

Rozhovor

Jak hodnotíte utkání s velmi silným soupeřem z Valašského Meziříčí?

Zápas to byl velice kvalitní z obou stran. My jsme po tom nevydařeném vystoupení v Hodoníně potřebovali zahrát lépe a já myslím, že jsme se k těm našim starým dobrým výkonům z posledních zápasů vrátili.

Zlepšená hra byla opravdu na ledě vidět, proč to tedy nakonec nestačilo na vítězství?

Zklamala nás koncovka. Bohužel jsme se hodně trápili v zakončení útočných akcí. Hlavně ve druhé třetině jsme si vypracovali mnohem více šancí než soupeř, ale nepodařilo se nám je využít. Ani v přesilovkách se nám vůbec nevedlo. Hráli jsme dvakrát pět na tři a nešlo to. Ten gól na 1:1 jsme paradoxně dali ve vlastním oslabení, které jsme pak perfektně ubránili. Proměnit více šancí, tak bychom určitě zápas vyhráli. Nájezdy už jsou bohužel spíše o štěstí, a to stálo více při soupeři.

Když jsme u toho oslabení, které přineslo vyrovnávací gól…nebyl ten trest pro Jiřího Goiše za faul na brankáře až moc přísný?

Já bych řekl, že na pět minut plus do konce zápasu to rozhodně nevypadalo a tvrdili to i ostatní, kteří stáli blíže k tomu.

Pro zápas jste dnes stáhli hru jen na tři pětky, bylo to ku prospěchu týmu?

Už dva dny před tímto zápasem jsem byl rozhodnutý, že hru stáhneme jen na tři pětky. Hráli jsme s velmi kvalitním soupeřem a potřebovali jsme být ve větším tempu. Kdybychom hráli třeba na čtyři pětky vlažně a dostali dva góly, tak už by se ten stav zápasu pak dost těžko obracel. Navíc nám ze sestavy vypadl Lukáš Menšík, takže jsme museli lajny trochu přeházet.

Lukáš Menšík se zranil během zápasu v Hodoníně, jak to s ním vypadá?

Má spíše takové drobné zranění přitahovače a jeden zápas asi ještě bude muset vynechat. Uvidíme, jak to s ním bude vypadat.

Naopak se ale do sestavy vrátil Daniel Faltýnek. Proč se nakonec na ledě neobjevil?

Poslední týden už s námi trénoval, ale ještě není úplně v pořádku a možná už to do konce sezony nebude lepší. Domluvili jsme se, že kdybychom se podle vývoje zápasu třeba dostali do nějakého většího vedení, tak by na třetí třetinu šel do hry. Během utkání jsem přemýšlel, že by mohl jít i na nějakou tu přesilovku, ale hra měla obrovské tempo, takže jsme to raději nechali. V Opavě už by ale Dan Faltýnek měl nastoupit.

Máte na svém kontě 99 vstřelených branek, kdy padne ten stý?

Ten měl být dnes, ale bohužel jak jsem říkal, zklamala nás koncovka. Kdyby padl dnes, tak to mohlo být hezké a mohli jsme mít třeba dva nebo i tři body. Takže ten stý gól musí být v Opavě.

Opava teď má pěknou sérii výher, takže tam hráče rozhodně nečeká nic lehkého…

Všichni soupeři jsou těžcí. V Opavě to bude chtít hlavně poctivě bránit a musíme se snažit proměnit nějaké šance, které si během zápasu vypracujeme.

ALEŠ NOVOTNÝ