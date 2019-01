Přerov – Druholigoví hokejisté HC ZUBR Přerov ve středu před svými fanoušky porazili Orlovou 4:1, vyrovnali tak semifinálovou sérii na 1:1 a odvrátili konec sezony. Jen jeden tým však může jít do finále soutěže. O tom se rozhodne už v pátek v Orlové.

Zubři proti Orlové | Foto: DENÍK/David Klein

Zubři před návštěvou 2080 diváků vyválčili prodloužení série, když svého soupeře doma porazili o tři branky. Utkání to však nebylo rozhodně jednoduché, jelikož od 25. minuty museli dohánět jednogólové manko.

„Hlavně jsme nechtěli končit sezonu. To na nás bylo určitě vidět od první minuty. Oproti utkání v Orlové jsme ve své hře změnili nějaké věci, hlavně jsme je více napadali a šli jsme za vítězstvím. V utkání bylo určitě více hlavních momentů, samozřejmě každý gól byl důležitý, ale nejvíce asi ten první Falťův, protože v té druhé třetině už jsme neměli takový tlak a trochu jsme polevili. Gól přišel víceméně z ničeho, ale od té chvíle si myslím, že byl na ledě pouze jeden manšaft,“ zhodnotil utkání střelec třetí uklidňující branky Vladimír Kočara.

Série je teď tedy vyrovnaná, večer už ale bude znám finalista.

„Myslím si, že musíme hrát stejným stylem jako doma. Kdybychom totiž čekali na něco, tak to něco určitě nepřijde. Orlová je sice favoritem série, ale myslím si, že po našem vítězství se výhoda domácího prostředí už bude stírat, a Orlová musí mít velký strach, co s nimi v pátek předvedeme nebo co se tam bude dít,“ dodává odhodlaně Kočara.

Václavíček: Každá série jednou končí

Olejáři sice budou hrát v domácím prostředí, ale jak říkal Vladimír Kočara, zase taková výhoda by to být nemusela. „Mají velmi zkušený mančaft, který se v průběhu let příliš nemění, takže si myslím, že je to až tak příliš nesvazuje. Navíc už měli tento stav ve čtvrtfinále s Hodonínem a zvládli to velice slušně. Takže lehké to rozhodně nebude. My se jim to budeme ale snažit určitě maximálně ztížit a budeme rádi, když tam uspějeme.“

Orlovští však nyní mají na svém kluzišti úctyhodnou sérii patnácti vyhraných utkání v řadě a bude tedy velice těžké u Olejářů uspět. Jiná cesta do finále ale nevede. „I když má soupeř výhodu domácího prostředí a nám se tam letos ještě nepodařilo vyhrát, tak jsou šance vyrovnané. Každá série jednou končí, takže se budeme snažit, abychom tam nejeli jen na výlet, ale i vyhráli,“ dodal Václavíček.