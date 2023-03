Rvali se až do poslední vteřiny, ale ani další drama nedopadlo v jejich prospěch. Olomoučtí hokejisté prohráli s Pardubicemi i čtvrtý zápas ve čtvrtfinálové sérii a sezona 2022/23 pro ně skončila.

Třetí zápas čtvrtfinálové série neměl po šedesáti minutách vítěze. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Pardubičtí položili základ čtvrtému vítězství v sérii už v první třetině, kdy se prosadili v samostatných únicích Robert Říčka a David Musil.

Bylo znát, kdo je na koni. Východočeši téměř dvě třetiny opanovali hru, Hanáci chvílemi vypadali bezradně. Několikrát práskli hokejkou o mantinel, byla na nich vidět frustrace. Aby ne, když dva nervy drásající souboje předtím prohráli jen o fous.

„Tento zápas byl o tom, jak dlouho to bude 0:0, jenže dostali jsme gól hodně brzy, a to nás semlelo,“ uvedl trenér Mory Jan Tomajko k Říčkově brance, která už ve druhé minutě otevřela skóre utkání.

Hanáci byli na ručník, ale nevzdali se

Přitom to mohli být Hanáci, kteří mohli jít bleskurychle do vedení. „Měli jsme výborné první střídání, v němž jsme mohli dát gól,“ uvedl Tomajko. Ale Lukáš Nahodil nastřelil jen tyčku Willovy klece. A potom… „Dostali jsme první gól, pak druhý a úplně jsme vypadli z role, vypadalo to na ručník. Za stavu 0:3 ale v sobě kluci našli síly, posledních 20 minut odmakali,“ uvedl Tomajko.

Gól Nahodila z 39. minuty vykřesal pro Olomoucké naději, kterou šest minut po startu třetího dějství podpořil trefou také Silvestr Kusko. Ani další přesilovky nebo hra bez gólmana už ale ke kýženému vyrovnání, které by Kohoutům prodloužilo sezonu, nevedly.

„Až za stavu 0:3 to z nás spadlo. Škoda, že jsme to nedotáhli aspoň na prodloužení,“ mrzelo Jiřího Ondruška, který v posledním utkání sezony strávil na ledě víc než 26 minut.

Ačkoliv výsledek série vypadá jasně, kdo ji pozoroval podrobněji, ví, že kromě prvního zápasu byly všechny duely velmi vyrovnané. Pardubice pokaždé vyhrály jen o gól.

Rulík: Série nás stála spoustu sil

„Neměli jsme to vůbec jednoduché, série nás stála spoustu sil,“ prohlásil Radim Rulík, kouč Dynama. „Olomouc hrála obětavě, srdcem. To, co se od ní čekalo. Čtvrtý zápas se nám podařilo ubránit navzdory tomu, že jsme hráli v podstatě poslední tři minuty v oslabení,“ komentoval spokojeně poslední chvíle zápasu.

Olomouckým stropem se tak znovu stalo čtvrtfinále. „S pokorou musíme říct, že za námi skončila spousta silných týmů. Boleslav, Litvínov, Budějovice. To nejsou slabé týmy. Já to ale beru jako zklamání. Čtvrtfinále je pěkné, ale chtěl jsem hrát dál,“ hlesl kapitán Kohoutů Jiří Ondrušek.

Tribuny vyprodané plecharény nicméně domácím borcům tleskali ještě dlouho po konci zápasu. „Fanoušci byli neskuteční,“ smekl Tomajko, jehož olomoucký kotel také vyvolával. A s postojem fanouškům souhlasil. „Prohrát se může, ale když se pro výhru udělá maximum, což si myslím, že od nás bylo, tak z toho můžete odejít ze vztyčenou hlavou. Hráčům jsme poděkovali,“ dodal.

Odchody? Zatím tajemno

Hanáci dokázali být úspěšnější než sezonu předtím, kdy pro ně konečnou stanicí bylo předkolo s Vítkovicemi. Navzdory odchodům trenéra Zdeňka Motáka a hlavně megahvězdy Davida Krejčího došli dál.

I nyní budou Olomoučtí počítat ztráty. S fanoušky se očividně loučil brankář Jan Lukáš, mluví se také o odchodu Jana Káni. „Těžko říct, jestli to byl můj poslední zápas tady. Cesty vás mohou zavést kamkoliv,“ řekl Lukáš. „Sotva skončila sezona. Nedokážu vám říct, jak to bude,“ byl také tajemný Tomajko. U kapitána Ondruška to bylo podobné. „Nijak to neřeším. Žádné zákulisní spekulace nevím. Přijdu na začátku suché přípravy a uvidím, jak to bude.“

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 39. Nahodil (Bambula), 46. Kusko (Mareš, Plášek ml.) – 4. Říčka (Cienciala, Hyka), 15. D. Musil (Hyka, Říčka), 29. Mandát (Rákos, Košťálek). Rozhodčí: Šír, Cabák – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 5 500 (vyprodáno). Konečný stav série: 0:4.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, F. Kočí – Orsava, Nahodil, J. Káňa – Navrátil, Knotek, Bambula – P. Musil, Kusko, Plášek ml. – Anděl, Menšík, Klimek. Trenér: Tomajko

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Říčka, Cienciala, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – A. Musil, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Trenér: Rulík

