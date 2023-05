Konec útočníků Petra Strapáče a Rostislava Olesze oznámili extraligoví hokejisté Olomouce v pondělí na klubovém webu.

Útočník HC Olomouc Rostislav Olesz v utkání proti Českým Budějovicím. | Foto: se svolením hc-olomouc.cz/Daniel Klement

Ohledně druhého jmenovaného se po sezoně mluvilo v souvislosti s koncem kariéry, ve hře by však mohl být návrat do mateřské Poruby či nedalekého Frýdku-Místku, kam by dle zdrojů serveru Eliteprospects.com měl mít namířeno Jan Výtisk, který tehdejšímu kapitánovi Vítkovic Oleszovi dělal v letech 2016 – 2019 asistenta.

Olesz do Olomouce přišel v sezoně 2019/20 a za Moru tak odehrál čtyři kompletní sezony s bilancí 183 utkání, 26 branek a 38 asistencí.

Kromě bronzového medailisty z olympiády v Turíně a borce s 365 starty v NHL (57+77) na Hané nebude pokračovat ani jedna ze stálic posledních olomouckých sezon. Třiatřicetiletý Petr Strapáč po ročnících komplikovaných zraněními hledá nové angažmá.

„Rosťo a Petře, děkujeme za vaše dlouholeté a zároveň perfektní služby,“ píše se na webu HC Olomouc s tím, že s příchodem května začne klub avizovat jména očekávaných posil.