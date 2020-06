„Pevně věřím, že jednání dojdou do úspěšného konce a vše se podaří. V takovém případě se naši fanoušci mohou těšit na jméno, které je určitě zaujme,“ uvedl dokonce jednatel klubu Tomáš Pluháček v nedávném rozhovoru pro Hokej.cz.

„Plánujeme, že si některé hráče pozveme v létě na try out. Snad se nám podaří přilákat nějaké přerovské rodáky, aby u nás hráli,“ zmínil Pluháček.

Kdo by mohl Zubry posílit?

VLASTIMIL DOSTÁLEK

Z Přerova do extraligy, pak do Českých Budějovic, přes Jihlavu do Vsetína a teď zpátky do Přerova? Vypadá to tak! Odchovanec Zubrů je stále považován za jednoho z nejlepších střelců Chance ligy, nejvíce se mu ale zkrátka dařilo v Přerově. Časté stěhování se neukázalo jako nejlepší volba.

„Návrat do Přerova se přímo nabízí. Až se chce říct – na co se ještě čeká? Dostálek by mohl doma opět rozkvést a Zubři by získali náhradu za Jakuba Navrátila do prvního útoku,“ spekuloval nedávno i server Hokej.cz.

Fanoušci Dostálka mají také jasno. Produktivní útočník si před několika dny změnil profilovou fotku na Facebooku za tu „starou dobrou“ v dresu Přerova. „Návrat je tady,“ komentoval jeden z příznivců. Jasný signál comebacku? Je to pravděpodobné.

DANIEL DVOŘÁK

Nad postem brankáře visí v Přerově stále otazník. Michael Petrásek sice angažmá stále nemá, v Přerově však s jistotou pokračovat nebude. „Stáli o to, abych tam zůstal, ale byla to nabídka, kterou jsem nemohl přijmout,“ řekl Petrásek v nedávném rozhovoru. Domluven byl totiž v Ústí, z toho ale kvůli koronavirové krizi sešlo.

Vedení Zubrů se každopádně muselo poohlížet jinde. Dle informací Deníku by mohla být tato tajenka rozluštěná. K juniorovi Michalu Postavovi by se mohl přidat na soupisku maskovaných mužů talentovaný Daniel Dvořák.

„Spekuluje se o tom už delší dobu. Naznačil to i manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček,“ napsal také Hokej.cz.

Příchod Dvořáka by korespondoval i se slovy sportovního manažera Zubrů. „Budeme mít mladé brankáře,“ řekl již dříve Pavel Hanák.

Dvacetiletý Dvořák je velkou brankářskou nadějí, dobré výkony předváděl v mládežnických reprezentacích i v dresu Litoměřic. Vloni ale neoslnil v Prostějově, tam však těžko vyjmenovat borce, kteří by mohli být se sezonou spokojeni.

Vysoký gólman by v Přerově rozhodně dělal vše pro to, aby se opět ukázal v co nejlepším světle. A rozhodně chytat umí.

U gólmanů ještě chvíli zůstaneme. Do Přerova má vyřízeny střídavé starty Lukáš Klimeš, jeho potenciální výpomoc u Zubrů se stala o trošku reálnější nedávným (překvapivým) příchodem Ondřeje Kacetla do brněnské Komety. Zkušený brankář by měl v Brně plnit roli trojky, ale kdo ví.

Ve hře jsou také střídavé starty Daniela Hufa ze Zlína. Zubři by tak nakonec o gólmany nemuseli mít nouzi. Naopak.

JOSEF HRABAL

Loni ukázal, jak platným obráncem stále je. A u Zubrů vlastně i útočníkem. Úroveň první ligy zkrátka Josef Hrabal přesahoval, po osmi zápasech a třech vstřelených gólech zamířil pryč. Ne však do extraligy, nýbrž do anglického Sheffieldu.

Na Britských ostrovech odehrál Hrabal 19 utkání a nasbíral 11 kanadských bodů (3+8). Smlouvu ale zatím nemá a pokud by nepřišla nabídka z extraligy či lukrativní možnost zahraničí, je dost možné, že by Hrabal opět sezonu začal doma v Přerově.

Že by ono „velké jméno“ jednatele Tomáše Pluháčka?

JAKUB SVOBODA

Zde jde pouze o spekulaci, malé procento, že by se bývalý reprezentant a kdysi jeden z nejproduktivnějších forvardů extraligy objevil v Přerově, tady ale je. Minimálně v letní přípravě. Svoboda je zatím stále bez angažmá a čeká na nabídku z Německa. Případně z extraligy. Co kdyby ale žádná nepřišla?

„Když ze začátku nic mít nebudu, určitě mám v plánu se zeptat Kočuse (trenéra Vladimíra Kočary, pozn. red.), jestli s nimi nemůžu od srpna trénovat,“ prozradil třicetiletý útočník v rozhovoru pro Deník. Mnohem reálnější je ale try out ve Zlíně, kterému Svoboda v českých vodách stále patří.

POMOCT MŮŽOU I DALŠÍ ZNÁMÉ TVÁŘE

Zapomínat nesmíme ani na dobré vztahy se Zlínem a Kometou Brno. Kromě Lukáše Klimeše či Daniela Hufa by Přerované dle informací Deníku měli řešit i další možnosti výpomoci formou střídavých startů.

Čistě teoreticky se tak během sezony v Přerově může objevit dokonce i Jakub Ferenc, Martin Novotný, Jan Dluhoš či Jiří Karafiát ze Zlína. Z Brna se pak samozřejmě nabízí odchovanci Karel Plášek, Stanislav Svozil a Jan Mlčák.

„Řešíme to. Cílíme na odchovance nebo na hráče, kteří u nás působili,“ řekl Pavel Hanák.

Z Vítkovic by se tak ještě v Přerově mohli objevit také Robert Černý a Jakub Kubeš. Samozřejmě také mladíček Martin Ryšavý, ten však možná zamíří do zámoří.

Potvrzený kádr Zubrů:

Brankář: Michal Postava

Obránci: Tomáš Dřímal, Matyáš Gréč, Lukáš Forman, Jiří Krisl, Mikuláš Zbořil

Útočníci: Radek Číp, David Dobša, Filip Dvořák, Jan Fencl, Jiří Goiš, Darek Hejcman, Daniel Indrák, Jan Süss, Roman Pšurný