Největší obměnou od návratu do druhé nejvyšší soutěže prochází kádr hokejových Zubrů. Klub v týdnu oznámil konec devíti hráčů včetně zkušených stálic posledních sezon – Jakuba Svobody, Jiřího Goiše, Tomáše Kudělky či Darka Hejcmana. O odchodu čerstvě vyhlášeného nejlepšího gólmana Chance ligy Michala Postavy do extraligy Deník informoval již dříve.

Trenér hokejových Zubrů Michal Mikeska vyvoláván fanoušky. | Video: Deník/Ivan Němeček

Obránci David Chroboček a Jakub Adámek, útočníci Tomáš Pošpíšil a Patrik Tarnoczy. To jsou další jména, která pro novou sezonu smlouvu na Hané nedostala. Brankář Marek Stuchlík, obránce Vojtěch Zeleňák a forvardi Daniel Ministr a Joshua James Mácha se vrací do mateřských klubů. K tomu přičtěme již dříve avizovaný návrat Jana Svobody do Chomutova a jsme na čísle čtrnáct. A to nemusí být konečná.

„S dalšími hráči ještě momentálně vedeme jednání, která jsou v různé fázi, a čekáme, jak se vyvinou. O nových příchodech budeme informovat na začátku května, kdy týmu startuje letní příprava na novou sezonu,“ uvedl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák, který také přiznává, že za změnami z velké části stojí filozofie hlavního kouče Michala Mikesky, který se k týmu připojil v prosinci.

Jiné představy o hře

„Tady to tak funguje. Všechno konzultujeme a trenér je poté zodpovědný za tým a výsledky. Michal do toho mluví hodně a myslím si, že teď má trošku jinou představu, než měli předchozí trenéři,“ řekl Pavel Hanák.

Tak razantní obměnu kádr Přerova nepamatuje od postupu do tehdejší WSM ligy v roce 2015. Co si od ní Michal Mikeska slibuje?

„Určitě to bude změna stylu hry. Chce ji zrychlit, řešili jsme jiné typy hráčů. Preferuje mladší kluky, kteří dobře bruslí, jako byl Vojta Lednický, Josh Mácha, Dan Ministr a další. Tihle kluci pod ním vyrostli. Takové typy hledáme. Naopak to znamená, že pro starší už nebude místo,“ vysvětluje Hanák.

Předzvěstí renesance v kádru mohl být i závěr sezony, kdy Michal Mikeska dával přednost i v play-off mládí před zkušenostmi Jakuba Svobody či Jiřího Goiše. Pro mnohé šlo o překvapivé kroky, které však ve výsledku přinesly ovoce.

„Na rovinu říkám, že jsme o tom diskutovali. Já můžu mít nějaký názor, ale trenér je zodpovědný za sestavu a výsledky. Trenéři se rozhodli takto a ve finále se ukázalo, že mladí na to už mají a hráli velmi dobře. Bylo to nakonec dobré rozhodnutí,“ komentoval Pavel Hanák.

Nové akvizice klub oznámí během května, jistý by zatím měl být pouze příchod prostějovského obránce Martina Pěnčíka, který již potvrdili Jestřábi na svém setkání s fanoušky.

Na přerovské soupisce pro novou sezonu figuruje zatím jedenáct hráčů – dva obránci a devět útočníků. Není vyloučené, že někteří ze zmíněných odcházejících hráčů se v Přerově během příštího ročníku objeví, třeba formou střídavých startů.

Soupiska HC Zubr Přerov pro sezonu 2024/25

Obránci: Robert Černý, Ondřej Cubo

Útočníci: David Březina, Lukáš Chludil, David Dobša, Radim Hradil, Daniel Indrák, Richard Nemec, Antonín Pechanec, Roman Pšurný, Jakub Zembol