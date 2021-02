Jistě, o tom, že na Hané nejspíš sezonu nedohraje, byla řeč hned po jeho návratu domů. Jenže fanoušci a vlastně i celý klub už tak nějak potají doufali, že právě bývalý reprezentant dovede Zubry do play-off. A možná ještě dál.

„Byli jsme domluvení, že když přijde výborná nabídka, tak samozřejmě může odejít. Termín jsme si dali někdy do konce ledna. Tohle byl pro nás trošku šok,“ přiznal sportovní manažer klubu Pavel Hanák. „Ale Pepa nám to vysvětlil, jak a proč to tak je. Určitě jsme mu nechtěli bránit, má před sebou posledních pár let kariéry a nám strašně pomohl. Všichni viděli, jak velkým byl pro nás přínosem,“ dodal jedním dechem.

V pondělí tak nejprve s novinou přišel rakouský Villach, následovalo oficiální vyjádření klubu i Hrabala samotného. Vše se přitom opravdu „upeklo“ narychlo.

„Já jsem to věděl jen o den dříve. V Třebíči ještě dal gól, pomohl nám k bodům a od neděle se to řešilo. V neděli večer už vlastně bylo jasno. Je to škoda, mrzí nás to, ale budeme ho muset nahradit,“ nastínil Deníku Pavel Hanák.

Brečet v Přerově rozhodně nebudou. Jeden z nejslavnějších odchovanců posledních let Zubrům pomohl velkou měrou, teď bude potřeba navázat na dobré výkony.

„Spíš bych to obrátil úplně jinak. My jsme rádi, že tady Pepa vůbec byl a chtěl tady být. Naskytla se mu takováto šance, my mu to můžeme jen přát a věřit, že bude mít sezonu dobrou. Taky tam ještě bude bojovat o play-off. Stejně jako my,“ prohlásil hlavní kouč Přerova Vladimír Kočara.

NÁVRAT KAPITÁNA

Druhého Josefa Hrabala v Přerově neočekávejte, nehledejte ho. Pozitivem je každopádně návrat jiného klíčového beka. Od 20. ledna chybí Zubrům kapitán Jiří Krisl. Ze hry jej opět vyřadily problémy s kolenem.

„Ve středu bych už chtěl jít na led. Pokud vše dobře půjde, po reprepauze bych chtěl nastoupit do zápasu. Snad bude už vše O.K. a sezonu dokončím v plném rozsahu,“ hlásí zkušený obránce.

Zároveň si ale uvědomuje, že odchod Hrabala je velkým zásahem do kádru. „Nebudeme si nic nalhávat. Pepa, to je velká ztráta. Byl to náš nejproduktivnější obránce a lídr na ledě i v kabině. Doufám, že se s tím dobře popereme a na naší hře to nebude znát,“ přeje si Jiří Krisl.

„Nahradit ho na sto procent nelze, ale myslím, že máme takovou kvalitu, že to zvládneme,“ věří tvrdý zadák.

CO JE S PETRÁSKEM?

Ještě jedna otázka kolovala mezi přerovskými fanoušky od začátku února. Brankář Michael Petrásek těsně před koncem přestupového období zamířil zpátky do Přerova, do brány (ani na střídačku) se však zatím nepodíval.

„Trošku potrénoval, je to spíš otázka na trenéry, proč nechytal. Ale myslím si, že Michal Postava měl zrovna dobrý zápas a trenéři to nechtěli měnit. Řekl bych, že Pety teď po pauze půjde do brány,“ naznačil závěrem Pavel Hanák.

Petrásek by se tak mohl v bráně ukázat na domácím ledě v pondělním krajském derby se Šumperkem.