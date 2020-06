„Měli bychom obrovsky silný tým a daleko větší zkušenosti. Dopadli bychom lépe než před rokem,“ myslí si Miloš Říha.

Dnes už bývalý trenér reprezentace stále neskrývá zklamání z neočekávaného zrušení šampionátu a stále nemá angažmá. Spekulace o jeho odchodu do Kazachstánu totiž byly předčasné.

„Byla to spíš negativní reklama,“ prozradil v rozhovoru pro Deník.

Ono to bude asi trvat dlouho. Když jsme se chystali na mistrovství světa ve Švýcarsku, byli jsme zase o rok zkušenější a připravenější. Byl jsem i v zámoří, s hráči jsem tam mluvil osobně. Bylo pro mě překvapení, že ani jeden z hráčů tentokrát neřekl, že má nějaké zranění, všichni se chtěli zúčastnit kempu.

Jak široký kádr jste tedy měl k dispozici?

Měli jsme na papíře osm brankářů, devatenáct obránců a dvacet devět útočníků. Nás spíš bolela hlava z toho, že musíme postavit jen dvaadvacet hráčů. Proto mě mrzí, že Švýcarsko nevyšlo. Měli bychom obrovsky silný tým a daleko větší zkušenosti. Věřím, že to mistrovství by dopadlo ještě lépe než před rokem.

Jak to vypadá s vaším dalším angažmá? Naposledy se mluvilo o Kazachstánu, z toho sešlo?

Myslím si, že i když jsem tam byl nějakým kandidátem, tak to byl spíš „boom“ od novinářů. Už jsem si to s nimi vyříkal. Stalo se mi to už asi poosmé. Žádné dohody nebyly a už vznikla informace, že tam jdu. Pro trenéra je tohle spíš negativní. I pro ty kluby.

Jak to myslíte?

Kluby si pak myslí, že se tam přes noviny nějak nutíte a přestanou s vámi komunikovat. Já si myslím, že to byla negativní reklama.

Takže stále čekáte na další nabídky?

Pořád je vše otevřené. Nejsem člověk, který by se někam nutil. Pokud by někdo měl zájem, nemám problém ještě pokračovat. Ale že bych někde zvonil nebo na to čekal, to ne.

Potkáváme se v místě vašeho rodiště, v Přerově. Co říkáte na nadějné zdejší odchovance? Stanislav Svozil byl v 17 letech zvolen nejlepším juniorem extraligy.

Znám dobře tátu od Standy. Měl jsem mladého v nominaci na Euro Hockey Tour. To ale nevyšlo, protože jakmile jsem o něj projevil zájem, chtěly ho všechny reprezentace od šestnáctky až po dvacítku. Ty měly přednost, protože tam dostal víc prostoru. Myslím si, že má čas a pokud bude takto pokračovat, mohl by se vypracovat. Říkám mohl, protože ta cesta je ještě dlouhá, není tak jednoduchá. Dá se vylétnout nahoru, ale taky rychle spadnout. Viděl bych to na postupný progres, pokud se prosadí jako lídr v osmnáctce, poté ve dvacítce, pak teprve můžeme mluvit o tom, že bude platným hráčem pro národní mužstvo mužů. Ukázal, co v něm je, vidím tam ještě pořád dost místa, aby se naplno prosadil.

Měl by zkusit odejít do zámoří? Nebo spíš vyznáváte cestu zrání doma v extralize?

Bylo by důležité, kdy by tam odešel, jakým způsobem by tam odešel a kam by odešel. Pokud se začne prosazovat u nás, bude hrát v extralize a kluby či národní týmy různých kategorií si jej nebudou pořád přehazovat, tak by bylo lepší, kdyby zůstal doma. Pokud ale začne takto lítat a nebude mít čas na trénink, bylo by lepší, aby se připravoval někde jinde. On ale pochází ze skromné rodiny, táta nedopustí, aby zvedl nosánek a spíš ho povede k tomu, aby byl skromný, pokorný. Hlavně to pro něj bude nesmírně důležité.

Co říkáte na to, že extraliga bude v příští sezoně nesestupová?

Já jsem s tím nesouhlasil. My jsme český národ, pořád potřebujeme o něco hrát. V dané situaci s daným ekonomickým systémem ale ten nesestupový rok asi má smysl.

A co systém druhé nejvyšší soutěže, kterou bude nově hrát devatenáct týmů?

Je to rozhodnuté (pokrčí rameny). Proti tomu nejde nic dělat, mužstva jsou s tím ztotožněna. Ukáže čas, jak to bude fungovat, jak silná ta soutěž bude. Jestli v ní budeme vychovávat hráče. Pro mě by Chance liga měla být hlavně o šanci pro mladé hráče. Aby každé mužstvo mělo aspoň dvě pětky mladých, aby nám je starší hráči vychovávali. Pokud bude v Chance lize tým se čtyřmi pětkami starších borců, tak k čemu? Takže uvidíme, ukáže všechno čas.

Přerov coby druhý tým základní části Chance ligy mohl v play-off zabojovat o nejvyšší příčky. Vy sám jste zde před 25 lety coby trenér bojoval v baráži extraligu. Co na to říkáte?

Od začátku, co Přerov začal být na úrovni první ligy, přicházely vždy po několika letech takové vlny, kdy se tady hrála baráž o extraligu. Loňská sezona vypadala velmi dobře, byla vlastně jednou z těch vůbec nejlepších. Je to o práci lidí. Není to náhoda, když se dostali na druhé místo v tak silné soutěži. Není to náhoda, že mají tolik hráčů v extralize. Není to náhoda, že mají hráče v reprezentaci a vychovávají pro ni i ty mladé hráče. To je odpověď Přerova ostatním klubům a extralize. Dělají to tady dobře.