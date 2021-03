Přerované ztratili necelou minutu a půl před koncem vyhraný zápas, když vůbec poprvé v sezoně inkasovali při vlastní přesilovce gól na 2:2. V prodloužení pak byli šťastnější hosté.

„Je to jeden zápas. I kdybychom ho vyhráli, tak by série neskončila. Musíme dát hlavy nahoru a soustředit se na další zápas. Bude to vyrovnaná série klidně na sedm zápasů. Dnes jsme nešťastně prohráli, jdeme dál,“ řekl po utkání hlavní kouč domácích Vladimír Kočara.

Ostravané měli od první třetiny obrovský problém s přechodem přes střední pásmo, kde fungoval organizovaný přerovský blok. V 16. minutě dostali domácí první možnost přesilové hry v sérii a trvalo jim přesně 26 vteřin, než ji dokázali zužitkovat. Darek Hejcman si s pukem najel do mezikruží a přesnou střelou otevřel skóre.

Po minutě hry prostředního dějství mohl zvýšit Jakub Svoboda, na kterého se smála odkrytá klec, přerovský forvard ale se střelou otálel příliš dlouho.

Zubři nicméně svého soupeře jasně přehrávali. Když se však Poruba i díky spornému zákroku po dlouhé době vymanila z obranného pásma, byl z toho rychlý protiútok a dorážka Petra Stloukala. Hosté ve 25. minutě srovnali.

Přerované i tak pokračovali v přesvědčivém výkonu. Pšurný vybojoval před bránou soupeře puk, předložil jej do stoprocentní pozice Dostálkovi, ale Muštukovs předvedl vynikající zákrok. Lotyšský gólman se předvedl i v následné přesilovce domácích, kdy jej nebezpečně ostřelovali Číp s Jakubem Svobodou.

Poruba poté při své první početní výhodě nic nepředvedla, v závěru dokonce přišel faul na Štefku a Přerov svou třetí přesilovku využil. Jan Süss doslova dotlačil puk do brány – 2:1.

Třetí dějství pro Porubu

Torax se přeci jen ve třetí třetině poprvé dostal do většího tlaku, obrana domácích se spolehlivým Petráskem v bráně ale odolávala. Zdálo se, že tři minuty a čtrnáct vteřin do konce zasadil hostům fatální ránu Petr Stloukal, který byl vyloučen na pět minut plus do konce utkání za úder hlavou.

Pořádně studenou sprchu ale nakonec dostali Zubři. Poruba i ve čtyřech dokázala srovnat! Nahození Dušana Žovince od modré zaplachtilo za Petráska, který nejspíš nic neviděl.

„Věděli jsme, že brankář Přerova je velmi dobrý a potřebujeme clonit na masce a cílené střely mimo clonícího hráče. Což se podařilo. Já jsem strašně rád, že tyhle rady kluci vzali,“ byl spokojen kouč Poruby David Moravec.

„Pak jsme měli psychickou výhodu, protože tohle by zamávalo s každým mužstvem. Přerov je velmi dobrý soupeř, máme z něj velký respekt,“ zmínil olympijský vítěz z Nagana.

Domácí si s sebou do prodloužení vzali přesilovku, tu však nevyužili. Ostravané byli na koni a v 69. minutě sudí přísně odpískali domácím hru v šesti. Oslabení nebylo ničím pro kardiaky, Zubři jej ale i díky Petráskovi srdnatě ubránili. Vzápětí však přerovského brankáře prostřelil Tomáš Jáchym.

„Pětiminutová přesilovka nám paradoxně uškodila. Udělali jsme tam drobnou chybu, za kterou jsme byli potrestaní a bohužel se to s námi táhlo i v prodloužení. Nechci hodnotit jiné věci, ale bylo to tam lehce ovlivněné,“ uzavřel Vladimír Kočara.

Druhé utkání série je v MEO Aréně na programu v sobotu od 17 hodin.

HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba 2:3p (1:0, 1:1, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Hejcman (J. Svoboda, Zbořil) 36. Süss (Zbořil) – 25. Stloukal (Jáchym, Korkiakoski), 59. Žovinec (Hotěk, Teper), 73. Jáchym (Urbanec, Voráček). Rozhodčí: Bejček, Dědek – Beneš, Novák. Vyloučení: 5:6, navíc Stloukal (Poruba) trest ve hře. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Přerov: Petrásek – Dluhoš, Forman, Zbořil, Mlčák, Krisl, Kubeš, Suhrada – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, J. Svoboda – Süss, Dvořák, M. Svoboda – Štefka, Indrák, Goiš. Trenér: Vladimír Kočara.

Poruba: Muštukovs – Žovinec, Teper, Kozák Szathmáry, Urbanec, Voráček – Pořízek, Hudeček, Sikora – Stloukal, Jáchym, Korkiakoski – Endál, Toman, Špaček – Kanko, Raška, Hotěk. Trenér: Karel Suchánek.