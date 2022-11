V prostřední části už Zlíňané dominovali, měli několik přesilových her a své vedení ještě o další dvě trefy navýšili.

Důležitá branka přišla hned zkraje druhé periody. Ve 22. minutě dorazil střelu za Klimeše Hejcman. Na rozdíl čtyř gólů pak upravil druhým gólem v utkání Sedláček z přesilové hry pět minut před druhou sirénou.

Hokejové derby Zlína s Přerovem táhlo. Najdete se?

V posledním dějství se prosadili i Zubři. Čekání na gól po 115 minutách ukončil ve 47. minutě Jakub Svoboda, který si prohodil kotouč mezi nohama a vypálil na vyrážečku Hufa.

Ovšem poslední slovo měli domácí, jejichž vítězství pečetil Illéš střelou do horního rohu. Berani tak vybojovali důležité tři body.

„Vyjma vstupu do utkání jsme si neplnili, co jsme si stanovili. Byl to jeden z našich nejslabších výkonů v probíhající sezoně,“ kritizoval trenér Zubrů Petr Dočkal.

Zdroj: Břenek Martin

„Nechci snižovat kvalitu Zlína, ale vítězství jsme mu darovali. Téměř po celý zápas jsme hráli ustrašeně. Musíme si to vyhodnotit, takhle nemůžeme hrát s žádným soupeřem z této soutěže, natož s tak kvalitním týmem, jako je Zlín,“ dodal Dočkal.

Zubři i přes porážku zůstávají v tabulce Chance ligy třetí a příští utkání sehrají v pondělí na půdě posledního béčka Pardubic. „Musíme se připravit,“ uzavřel hostující kouč.

Zdroj: Břenek Martin

PSG BERANI ZLÍN – ZUBR PŘEROV 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. P. Sedláček (Zbořil, Honejsek), 11. Köhler (Talafa), 22. Hejcman (Bartko, Köhler), 35. P. Sedláček (Illéš, Kubiš), 51. Illéš (Gazda, Suhrada) – 47. Svoboda (Doležal). Rozhodčí: Svoboda, Hucl – Otáhal, Král. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 3012.

Berani Zlín: Huf – Gazda, Talafa, Bukač, Zbořil, Bartko, Riedl, Suhrada – P. Sedláček, Honejsek, Ondráček – Kubiš, Kindl, Illéš – Köhler, Hejcman, Pospíšil – Chludil, Zabloudil.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Chroboček, Gréč, Krisl, Ševčík, Hanák – Svoboda, Ministr, Doležal – Goiš, Süss, Březina – Kratochvíl, Pechanec, Svoboda – Indrák, Macuh, F. Dvořák.