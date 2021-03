„Je to play-off. První dva zápasy jsme nezvládli. V úterý je další zápas, my se na něj nachystáme a série pokračuje v Porubě,“ stručně hodnotil asistent hlavního trenéra Jakub Grof.

Sestavy obou týmů doznaly několika změn. Na přerovské straně nahradil ve druhé útočné formaci Jakuba Svobodu zlínský junior Matěj Sebera, po zranění naskočil do hry místo Indráka i centr čtvrté lajny Rok Macuh.

Poruba ovšem musela řešit problém v brankovišti. V play-off výborně chytající Muštukovs se neobjevil ani na soupisce a do brány tak šel Frederik Foltán, který v základní části odchytal třináct utkání. Trenéři Suchánek s Moravcem také zamíchali s útočnými formacemi.

A jako by se domácí v první třetině nemohli zbavit psychické deky z úvodního smolného duelu. Ostravané byli od začátku lepším týmem a do vedení šli zaslouženě po dorážce Tomáše Jáchyma. Markus Korkiakoski navíc po vzoru krajana Granlunda předvedl v Chance lize už poněkolikáté velkou parádu, když si za bránou nabral kotouč na čepel a hodil jej do pravé šibenice Petráskovy brány.

Do prostředního dějství vstupoval Přerov s přesilovkou v zádech, po faulu na Dostálka šli navíc hosté na minutu do tří. Jenže přišla třetí pohroma. Při návratu prvního z vyloučených Szathmáryho šla Poruba po zblokované Zbořilově střele do brejku, který proměnil ve třetí branku Dušan Žovinec.

„Samozřejmě, že mě to se*e, ale je to hokej. Máme signál, mně se postavil puk a netrefil jsem to dobře. Jeli pak dva na jednoho. Zkusil jsem to vylehnout, moje chyba. Mohl jsem za třetí gól, teď udělám vše pro to, abych to nějak odčinil,“ ohlížel se Mikuláš Zbořil.

Když pak Zubři nevyužili druhou a ještě delší výhodu pěti proti třem, vypadalo to s šancemi na srovnání série hodně zle.

Stíhací jízda

Ve 32. minutě ale Porubu v jejím obranném pásmu zamkla čtvrtá formace. Z dobré práce Macuhova útoku těžil Radek Číp, který si našel puk v nebezpečném prostoru před brankou a zavěsil.

Domácí pak konečně postavila zpátky na nohy využitá přesilová hra. Mikuláš Zbořil napřáhl z pravého kruhu a vrátil Přerov do hry – 2:3. Chvíli poté mohl vyrovnat Dvořák, po jehož obkroužení brány puk zůstal stát na brankové čáře.

„Po každé třetině jsme si něco řekli. Snad si to, co jsme předváděli ve třetí, přeneseme do dalšího zápasu,“ přeje si Zbořil.

Ve třetí dvacetiminutovce mohli srovnat v přesilovce Sebera, po něm už při hře v pěti Doležal, který nastřelil tyč Foltánovy brány.

A tak se radovala Poruba. Zubři už málem ubránili další oslabení, vteřinu před jeho koncem se ale puk šťastně odrazil na hokejku Žovince, který nedal Petráskovi šanci.

Trenéři Kočara s Grofem odvolali Petráska už pět minut před třetí sirénou, Čípova střela však skončila pouze na břevnu. Domácí si vytvořili tlak, Poruba se ale ubránila, 35 vteřin před koncem přidala pátý gól do prázdné klece a domů si vezla vedení 2:0 na zápasy.

„Lidi se na to dívají tak, že jsme zase prohráli první dva zápasy a nemáme na play-off. Základní část, kterou výborně odehrajeme, je nám pak k ho**u. My nemáme co ztratit. Půjdeme do toho s čistou hlavou. Prohráváme 0:2 a musíme to otočit,“ uzavřel Mikuláš Zbořil.

HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Číp (Macuh, Forman), 35. Zbořil (Süss) – 8. Jáchym (Kozák, Špaček), 14. Korkiakoski (Jáchym, Pořízek), 22. Žovinec, 51. Žovinec (Hudeček, Kanko), 60. Hudeček (Toman, Endál). Rozhodčí: Cabák, Koziol – Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:2.

Přerov: Petrásek – Dluhoš, Forman, Zbořil, Mlčák, Krisl, Kubeš, Suhrada – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Sebera – Süss, Dvořák, M. Svoboda – Štefka, Macuh, Goiš. Trenér: Vladimír Kočara.

Poruba: Foltán – Žovinec, Teper, Urbanec, Voráček, Kozák, Szathmáry – Pořízek, Jáchym, Korkiakoski – Sikora, Raška, Brodek – Endál, Toman, Špaček – Kanko, Hudeček, Hotěk. Trenér: Karel Suchánek.