Dohrávka prvního kola Chance ligy mezi Přerovem a Vrchlabím se v Meo Aréně nesla ve zvláštním duchu. Prázdné tribuny dle čerstvých mimořádných opatření, na některých sedačkách nalepené smutné „smajlíky“ a velký a jasný vzkaz nad boxem časoměřičů: „Nejlepší fanoušci, chybíte nám.“

Hokejisté Přerova (v modrém) proti Vrchlabí. Hrálo se poprvé před prázdnými tribunami. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Tohle nechce asi nikdo, ale je to naše práce. My chceme hrát. Každý hráč nebo trenér vám tohle řekne. Nezbývá nám nic jiného, než to brát tak, jak to je,“ pokrčil rameny trenér Přerova Vladimír Kočara.