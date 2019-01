Přerov – Další vyztužení obranných řad oznámilo v pátek vedení HC ZUBR Přerov. Na soupisku beků přibylo jméno Jiřího Běhala. Jednadvacetiletý přerovský odchovanec přichází na hostování z extraligových Karlových Varů, kam minulou sezonu přestoupil z Třince.

Jiří Běhal | Foto: Deník/Jan Pořízek

Starty v nejvyšší soutěži nasbíral zatím pouze v juniorských týmech, mezi muži se představil v druholigových soutěžích. V sezoně 2013/2014 také za áčko Zubrů.

Trenéry přesvědčil svými výkony v přípravě, o jeho kvalitách svědčí také účast na MS hráčů do osmnácti let či ocenění pro nejlépe nahrávajícího obránce juniorské extraligy v sezoně 2012/2013. Po postupu Zubrů do první ligy jej to do Přerova opět táhlo.

„Když se tady v dubnu postoupilo, tak moje první myšlenky byly takové, že bych se mohl vrátit domů. K tomu jsem se upnul a řešil jsem v podstatě jen tohle. Nakonec všechno k tomu návratu dospělo a mám už teď i smlouvu, takže jsem spokojený," popisuje Běhal svůj návrat pro klubový web.

S přípravou je Přerovan zatím spokojen, odehrál všechna utkání kromě derby s Prostějovem. V domácím boji o Hanou, které na Zubry čeká již v úterý, nebude nejnovější posila soupisky chybět.

„Co se týče výsledků, tak je to možná až moc dobré, ale samozřejmě trenéři nás hodně drží při zemi. Je to pořád příprava. Proti Prostějovu to ale bylo dost vyhrocené, skoro jako před časem ve druhé lize. Myslím si, že doma to nebude jiné. Očekávám, že to bude znovu hodně tvrdý souboj," dívá se dopředu jeden z členů silného zubřího ročníku 1994.