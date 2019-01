FOTOGALERIE / Hokejisté Přerova se v utkání 47. kola s pražskou Slavií konečně vzepřeli nepřízni osudu. A to doslova.

Sešívaní totiž dvakrát vedli po hodně sporných gólech, Zubři však tři vteřiny před koncem srovnali zásluhou Marka Sikory na 2:2 a v prodloužení urvali druhý bod, který je vrátil do elitní osmičky Chance ligy.

„Za to, že jsme to tam nakonec dokopali jsme strašně rádi, ale příště by to nemuselo stačit.

A k inkasovaným gólům? První jednoznačně neměl platit, ten druhý byl regulérní,“ hodnotil po zápase přerovský trenér Vladimír Kočara. Ale pěkně popořádku.

Duel začal pro domácí hodně smolně. Nečekaný odraz od mantinelu v rohu obranného pásma zaskočil Krisla, první velkou šanci ještě Klimeš chytil, Šteinerovu dorážku však i díky spornému ataku na přerovského gólmana nepokryl a Slavia šla do diskutabilního vedení.

Velkou příležitost ke srovnání pak Zubři dostali v 8. minutě, kdy rozhodčí poslali hosty na minutu do tří. V té tradičně několikrát tvrdě střílel Pala, po něm ještě Černý a Krisl, avšak neúspěšně. Další obrovskou šanci spálil čtyři minuty před první sirénou Doležal, který z dorážky nepřekonal Růžičku.

Reparát z neúspěšné dvojnásobné přesilovky mohli Přerované složit v úvodu druhé třetiny, ani tentokrát ale svou špatnou produktivitu nevylepšili. Naopak měli velké štěstí při početní výhodě Slavie, když si Kubica položil Klimeše a trefil jen tyč odkryté klece. Přerovskou nemohoucnost v koncovce pak demonstroval ve 36. minutě Sikora, který promarnil samostatný únik na Růžičku.

Slávistický gólman však poté musel po své chybě přerušit hru mimo povolené území a domácí měli další přesilovou hru. Ta ovšem znovu byla tragická a z tribun se na chvíli ozval i pískot. Zubři šli do třetí dvacetiminutovky s jednogólovým mankem.

„Slavia hrála velice dobře, výborně blokovala, zablokovala nám třeba dvacet střel, v tom byla lepší než my. Stejně tak v předbrankovém prostoru. Pokud chceme mít sezonu úspěšnou, tak to musíme zlepšit,“ upozornil Vladimír Kočara.

Ke střelecké impotenci se po dvou minutách třetí třetiny přidala i smůla, to když Mikuláš Zbořil v ideální pozici pouze lízl tyč Růžičkovy brány. Stejný hráč byl po extraligové štaci ve Zlíně při chuti, o chvíli později se prodral do další možnosti, ani tentokrát z toho srovnání nebylo.

GOIŠOVY PĚSTI NASTARTOVALY OBRAT

Dílčí úspěch oslavil ve 47. minutě Jiří Goiš, který v pěstním souboji nedal nárok Dudovi, Zubři ale potřebovali hlavně góly. A nejlépe při následné početní výhodě, Duda si totiž vykoledoval o dvě minuty navíc. A povedlo se. Jaroslav Moučka se v samotném závěru přesilovky individuálně dostal k zakončení a krásně srovnal na 1:1.

Jenže v čase 49:40 slávisté opět při své šanci poslali na hraně brankoviště na led vyjetého Klimeše, který už nemohl zasáhnout proti dorážce Ondráčka. Sudí přes protesty domácích gól uznali a Zubři museli opět dotahovat.

Třetí dějství nicméně nabídlo nejzajímavější podívanou, což vycítili i fanoušci a hnali aktivní Přerovany za dalším vyrovnáním. Sudí pak sešívaným odpustili hru v šesti, což MEO Arénu rozpálilo ještě více, emotivní závěr pak vrátil domácím ztracenou štěstěnu. Marek Sikora využil ohromného tlaku do brány a 3,7 vteřiny před koncem srovnal na 2:2.

Kdy jindy než v prodloužení mohli domácí využít další nabídnutou přesilovku. Sýkora v ní nabídl na teč Zbořilovi, který Přerovu vystřelil důležitý bod navíc.

„Vzhledem k průběhu jsme za dva body rádi, ale bylo tam opravdu hodně práce a kluci to hned po zápase slyšeli v kabině. Dneska jsme měli štěstí, ale to taky nemusíme mít každý zápas,“ uzavřel Vladimír Kočara.

HC Zubr Přerov – HC Slavia Praha 3:2 (0:1, 0:0, 2:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 49. Moučka (T. Doležal), 60. Sikora (T. Doležal, Sýkora), 64. Zbořil (Sýkora, Pala) – 3. Šteiner (Heldák, Hrdinka), 50. Ondráček (Krejčík, Kubica). Rozhodčí: Obadal, Kašík – Novák, Zedník. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:0. Diváci: 1754.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Pala, Malina, Ferenc, Novotný, Zbořil – T. Doležal, Pšurný, Tomi – Sikora, Sýkora, M. Kratochvíl – Goiš, Hejcman, Navrátil – Dvořák, Moučka, Indrák. Trenér: Vladimír Kočara.

Slavia Praha: Růžička – Novák, Hrdinka, Štibingr, Drtina, Saňa, Duda, Barák – Furch, Vrdlovec, J. Doležal – Ondráček, Kubica, Krejčík – Brož, Kverka, Procházka – Šteiner, Kohút, Heldák. Trenér: Miloš Říha mladší.



Tabulka:

1. Jihlava 43 26 5 3 9 150:90 91

2. Vsetín 43 24 6 2 11 159:115 86

3. Kladno 44 24 4 3 13 152:112 83

4. České Budějovice 43 23 4 2 14 137:106 79

5. Litoměřice 42 20 4 2 16 133:119 70

6. Havířov 44 21 3 0 20 134:112 69

7. Prostějov 43 19 5 2 17 152:139 69

8. Přerov 43 19 2 5 17 114:109 66

9. Třebíč 43 15 8 4 16 125:117 65

10. Frýdek-Místek 44 18 3 4 19 148:147 64

11. Slavia Praha 43 17 0 11 15 124:141 62

12. Poruba 43 16 4 1 22 136:138 57

13. Benátky nad Jizerou 44 12 3 6 23 114:149 48

14. Ústí nad Labem 43 9 1 6 27 111:166 35

15. Kadaň 43 8 1 2 32 87:216 28