„Můj zdravotní stav mi nedovoluje pokračovat. Mám onemocnění, které se nelepší, čekám teď na léčbu. Původně jsem si myslel, že to souvisí s hokejem. Od začátku sezony jsem chytal pod injekcemi, které ale nezabíraly. Po měsíci už to nešlo, načež se zjistilo, že mám zánět v SI skloubení. Diagnostikovali mi Bechtěrevovu chorobu, která je rozjetá,“ uvedl 31letý gólman pro klubový web HC Zubr Přerov.

Petrásek tak v aktuálním ročníku Chance ligy odchytal za Zubry pouze čtyři utkání, od konce září jej výše zmíněné problémy do hry nepustily.

V Přerově tedy končí a jde pochopitelně o oslabení. Zodpovědnost bude muset ležet na momentálně nejlepším brankáři soutěže Michalovi Postavovi. Petrásek přitom také dlouhodobě patřil mezi nejkvalitnější prvoligové gólmany.

„Chtěl bych Michaelovi poděkovat za odvedené služby pro náš klub. Zdraví má pochopitelně přednost, protože je to to nejcennější, co máme. Přejeme mu, aby se co nejdříve ze zdravotních problémů dostal a mohl ještě dál pokračovat ve své kariéře,“ doplnil jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.

Na soupisce Zubrů kromě Michaela Postavy figuruje ještě účastník probíhajícího MS dvacítek Daniel Král, vítkovický Lukáš Klimeš, talent z juniorky Komety Brno Jan Kavan (17 let) a Martin Holík, který však naposledy v druholigovém Hodoníně naskočil na začátku listopadu a v Přerově by se již objevit neměl.

Z Ústí přes extraligu a Polsko do Přerova

Petrásek odchytal osmdesát utkání v extralize. Ty nasbíral během čtyř sezon v Litvínově. Rodák z Děčína dělal první krůčky v první lize v dresu Ústí nad Labem, odkud se prosadil do nejvyšší soutěže.

Po angažmá u Chemiků byl v roce 2019 uveden jako velká posila přerovských Zubrů. Po krátké epizodě v polském Krakově se Petrásek do Přerova vrátil a na Hané se usadil. Smlouvu měl až do konce dubna 2024.

Nepříjemná stopka však plány zkušeného brankáře zhatila.

