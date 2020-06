Už před rokem, když na Hanou přicházel po pěti velmi slušných sezonách v EBEL lize, se pro Přerov jednalo o jedinečný podpis. Po nedávné době nejistoty je udržení Čípa pro klub o to cennější.

„Podpis Radka je pro nás nesmírně důležitý, na Chance ligu je to pořád nadstandardní hráč. Věříme, že naváže na povedený závěr sezony,“ naráží sportovní manažer Přerova Pavel Hanák hlavně na nadstavbovou část, v níž Radek Číp zazářil a v 25 utkáních nasbíral 17 kanadských bodů (9+8). Více si připsali pouze Jakub Navrátil (23) a již zmíněný Roman Pšurný (21).

„Jednání bylo z jeho strany velice vstřícné. Moc mu záleželo na tom setrvat u Zubrů, čehož si vážíme,“ vyzdvihl manažer Zubrů na klubovém webu.

Klíčové bude, aby šikovnému útočníkovi vydrželo zdraví. Ze začátku uplynulé sezony to nebylo ideální, zranění Čípovi nepomohlo ani psychicky. „Ve druhé půlce jsem se snažil odrazit od dřiny, znovu chodit do každého tréninku na sto procent, makat a také změnit myšlení. Nechtěl jsem už dál přemýšlet negativně. S Darkem Hejcmanem jsme si sedli, probrali dost věcí ohledně hokeje, jak si pomoci a podobně,“ zmínil Číp svého parťáka z druhé formace. To by mohl být signál, že i Hejcman u řeky Bečvy zůstane.

„Shodili jsme ze sebe břímě tlaku a snažili se pomoci první lajně a celému týmu. Myslím, že se nám to potom dařilo. Do zápasů jsme chodili s tím, že se chceme hokejem bavit, hrát pro diváky a vyhrávat,“ pochvaluje si Radek Číp.

ZÁRUKA KVALITY

Spokojeni nakonec mohlo být i vedení. Radek Číp rozhodně není pro klub „levným zbožím“, jeho kvality ale potvrzuje třeba zařazení mezi 77 nejlepších hráčů Chance ligy serverem Hokej.cz nebo také náš nedávný Modrožlutý kvíz. Jedinečná analytická data mluvila jasně.

Radek Číp byl nejúspěšnějším přerovským hráčem při zavážení puku do útočného pásma, dokonce se individuálně při hře pět na pět jednoznačně nejčastěji podílel na tvorbě šancí Zubrů. Aby toho nebylo málo, prvenství mezi Přerovany získal s náskokem také mezi nejčastějšími nahrávači na střelecké pokusy.

Zubři si zkrátka udrželi klíčového (potenciálně možná vůbec nejnebezpečnějšího) útočníka.

SOUPISKA ZUBRŮ:

Brankář: Michal Postava

Obránci: Tomáš Dřímal, Matyáš Gréč, Lukáš Forman, Jiří Krisl, Mikuláš Zbořil

Útočníci: Radek Číp, David Dobša, Filip Dvořák, Jan Fencl, Jiří Goiš, Daniel Indrák, Jan Süss, Roman Pšurný