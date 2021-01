„I kdybychom byli pátí, šestí, pořád budeme říkat, že se chceme dostat do play-off. Na druhou stranu, jsme druzí, tak proč to tak neuhrát? K čemu si dávat malé cíle? Chceme vyhrát každý zápas,“ řekl v rozhovoru pro klubový web kapitán Zubrů Jiří Krisl.

CO TÁHNE ZUBRY VZHŮRU?

Jisté je, že během týdenní tréninkové pauzy mohli Přerované odpočívat s výborným pocitem. Na druhé místo tabulky jim pomohly nejlepší výkony brankářů v celé soutěži (celkově 93% úspěšnost zásahů), nejvyšší úspěšnost na vhazování (57,94 %) či třetí nejlepší přesilové hry (21,54% úspěšnost využití).

„Co si budeme povídat, tady to vždycky stojí hlavně na brankáři. On pomůže nám, my pomůžeme jemu. V Přerově už několik let chytají vynikající brankáři. Bránit však musí celý tým,“ vyzdvihl Krisl. Jeho slova o precizní defenzivě potvrzuje třeba i fakt, že Zubři zblokovali po Litoměřicích nejvíce střel soupeřů.

Co však během bezesporu mimořádné sezony stojí za pozornost, je pokračování pověsti o nedobytné přerovské tvrzi jménem MEO Aréna. Jako by diváci Zubrům na domácím ledě nechyběli. Hanáci jsou nejlepším týmem v tabulce domácích utkání, nebodovali pouze jedinkrát. A to byl duel s Vrchlabím kontumován.

„Když chybí diváci, trenéři to v některých zápasech mohou mít složitější s motivací hráčů. Je to o nás. Pokud si plníme, co nám řeknou, vyhráváme. Pak je opravdu jedno, kde hrajeme,“ myslí si Jiří Krisl. „Jsme dobře připravení – fyzicky i takticky. Klíčový je důsledný týmový výkon. Pokud si vše plníme na sto procent, žádnému mužstvu se s námi nehraje dobře,“ má jasno zkušený bek.

MUSELI JSME SI ZVYKNOUT

Kdy se na zimní stadiony v Česku vrátí diváci, zůstává dál nejasné. A přestože Zubři i bez nich předvádí skvělé výkony, tento ročník má bez tradiční kulisy zvláštní pachuť.

„Zvláštní je slabé slovo. Opatření a podobné věci se ani nesnažím sledovat. Člověku by se z toho asi uvařila hlava. Je to šílené. Snažíme se hrát. Koneckonců, co bychom bez hokeje dělali? Je to pro nás ale složité. Diváci a atmosféra na stadionech chybí,“ řekla bývalá modla konkurenčního Havířova.

„V Benátkách nebo v Kadani, kam chodilo málo lidí, si to možná neuvědomíte. Ale když někdo přijel do Přerova, do Havířova nebo do Jihlavy, viděl slušnou návštěvu. Lidé tam chodili v hojném počtu. Teď nemohou a klubům to přineslo velké problémy. Museli jsme si na to zvyknout, ovšem určitě to pro nás není to pravé ořechové,“ uzavřel 35letý bojovník.