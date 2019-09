Nejlepší start za osm let. Teď Zubry čekají Benátky

Nejlepší vstup do sezony za posledních osm let prožívají hokejisté HC Zubr Přerov. Takřka stoprocentní bilance po prvních čtyřech odehraných kolech, to tady od návratu do 1. ligy ještě nebylo.

Přerovští Zubři. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Pořízek