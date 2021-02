„Rozhodl jsem se na poslední chvíli využít nabídky z krásného Villachu a nemůžu jinak, než za této situace všem ze srdce poděkovat. Spoluhráčům za úžasnou zábavu, trenérům za vstřícnost, které by se málokomu v jakémkoliv klubu dostalo,“ řekl Josef Hrabal ve vyjádření pro klubový web.

„Pro Pepu je to šance. Pokud zahraje dobře, může si říci o angažmá i pro následující sezonu,“ uvedl hráčův agent Tomáš Krejčí pro server Hokej.cz.

Nakonec se tak přeci jen stalo to, co vedení přerovského klubu již před startem sezony avizovalo. Hrabal měl zpočátku smlouvu do poloviny prosince, do té doby se očekávalo, že zamíří za lukrativní nabídkou do zahraničí. Nakonec bývalý reprezentant smlouvu v Přerově prodloužil do konce roku, kdykoliv ale mohl odejít.

„Bylo to pro nás nečekané, ale chápeme, že taková nabídka se neodmítá. Bránit Pepovi jsme určitě nechtěli. Bude těžké ho nahradit, byl opravdový tahoun,“ přiznal sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Pan nenahraditelný

Spíše než náročné se v této situaci hodí jiné přídavné jméno. Nahradit obrovské zkušenosti, kvalitu, 24 bodů (7+17) v 25 zápasech, kreativitu v přesilových hrách, výbornou práci i směrem dozadu, to je pro Přerovany v současné situaci nemožné. Odchovanec Zubrů byl také nejvytěžovanějším hráčem týmu.

„Děkujeme mu za skvělou sezonu, kterou si u nás nakonec prodloužil až skoro do konce. Přejeme mu hodně štěstí v další fázi kariéry,“ popřál Hrabalovi Pavel Hanák.

Také ze strany mistra extraligy z roku 2011 padala směrem k mateřskému klubu poděkování. „Vedení klubu za to, jakým směrem přerovský hokej vede. Často bývám k věcem kritický, ale to, že celý klub pracuje ve společném zájmu, není fráze. Přeji klukům hlavně hodně zdraví a legrace, trenérům s Pavlem pak pevné nervy,“ uzavřel Josef Hrabal.

V obraně tak Zubři musí zalepit další díru, delší dobu již chybí zraněný kapitán Jiří Krisl. Přerovany tak zatím zachraňují střídavé starty z extraligy.

