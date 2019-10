„Kluci dnes byli pospolu. Možná to bylo i tím, že bývalému skvělému obránci se tady dnes věšel dres a zasloužil si, abychom před ním dnes vyhráli. Kluci pak dřeli do poslední vteřiny,“ nezapomněl asistent přerovského trenéra Jakub Grof na Radomíra Palu. S legendárním bekem, který před sezonou ukončil kariéru, se před zápasem rozloučila zaplněná Meo Aréna.

První přesilovku utkání měli k dispozici hosté. Klimeš při ní musel v 7. minutě vytáhnout reflexivní zákrok lapačkou proti Procházkovi. V závěru vsetínské početní výhody se do samostatného úniku dostal Číp, ale minul Gábovu klec.

Po faulu expřerovského Dostálka dostali Zubři dlouhou možnost přesilovky pět na tři a Robert Černý využil jasnou šanci z mezikruží.

Dvě minuty před koncem první třetiny si sice Vlastimil Dostálek naopak vynutil faul, domácí ale opět upalovali sami na Gábu. Darek Hejcman však nechal vyniknout vsetínského gólmana.

Od počátku druhého dějství byla v Meo Aréně k vidění výrazná převaha Valachů. Některé možnosti smrděly gólem, přerovská obrana v čele s Klimešem ale více než desetiminutový tlak ustála a naopak to byli Zubři, kdo byl pár centimetrů od vedení 2:0. Hosté ale na brankové čáře stačili kotouč odpálit do bezpečí. Hra se pak vyrovnala a Přerov udržel do třetí části těsné vedení.

Toho dvoubrankového se Zubři přeci jen dočkali v klasické přesilovce ve třetí třetině. Dělovka Mikuláše Zbořila z voleje dala symbolicky zavzpomínat na časy, kdy podobně od modré pálil Radomír Pala.

„Říkal jsem si, že by bylo hezké, kdybych mu ten gól věnoval, ale nenašel jsem ho na tribuně,“ smál se po utkání střelec vítězné branky.

Domácím pak narostla křídla, nevyužité šance ale potrestal v 52. minutě Hryciow a zadělal na závěrečné drama. Infarktový závěr přežili Zubři i všichni kardiaci a domácí brali velmi cenné tři body.

„První třetina nám vyšla náramně, měli jsme spoustu šancí, pár velkých jsme neproměnili. Ale díky tomu jsme si do zbytku zápasu pomohli obětavostí a soudružností a byli jsme za to odměněni. Vsetín hrál opravdu dobře,“ uzavřel Jakub Grof.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Černý (Navrátil, Doležal), 49. Zbořil (Navrátil, Pšurný) – 52. Hryciow (Karafiát, Vítek). Rozhodčí: Kašík, Veselý – Hanzlík, Roischel. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 2653.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Čáp, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Š. Kratochvil, Sýkora, M. Kratochvil – Goiš, Süss, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Vsetín: Gába – Slováček, Hryciow, Dudáš, Holomek, Jeřábek, Drtina, Ondračka – Jonák, Rehuš, Dostálek – Tůma, Pechanec, Hořanský – Procházka, Kucharczyk, Volf – Karafiát, Šilhavý, Vítek. Trenéři: Luboš Jenáček, Jiří Dopita.