„Měl jsem motivaci. Trenér se mě ptal, jestli jsem hlavou na nájezd. Říkal jsem mu, že stoprocentně jo, že chci. A vyšlo to,“ usmíval se dvacetiletý talent.

A tak to přišlo, nejprve nechytatelná střela do pravého horního růžku Bláhovy brány. Hned vzápětí se měnilo pořadí, takže Navrátil se bez bázně a hany rozjel podruhé. Tentokrát rychlé ruce a šikovná střela po ledě mezi betony roztáhnutého vsetínského gólmana.

Na to ještě odpověděl hostující Gorčík, kdo jiný než Navrátil se tak s Bláhou utkal potřetí v řadě.

„Už v tom byly takové emoce. Prostě hrozně chceš dát i ten třetí,“ popisoval přerovský útočník.

Do třetice všeho dobrého zvolil rychlou bekhendovou kličku. Třetí nájezd, třetí různé provedení, stejný efekt.

„Musím říct, že to bylo se štěstím,“ skromně utrousil autor rozhodující trefy. Gorčík na druhé straně už si totiž na Klimeše nepřišel.

„Možná jednou se mi na tréninku povedlo, že jsem dal tři ze tří. Jinak snad nikdy,“ prozradil Navrátil bezprostředně po nájezdovém představení.

„Mám nájezdy, které dělám na tréninku furt, ale naši gólmani už to mají přečtené, takže se snažím vymýšlet něco jiného. Tyto tři se ale snažím dělat asi nejvíc,“ dodal střelec.

ROZHODNUTO MOHLO BÝT DŘÍV

„Jsme strašně rádi za dva body, ale dvakrát vedeme a dvakrát si to s prominutím po… ale naštěstí jsme vyhráli, takže spokojenost,“ vrátil se ještě Jakub Navrátil k bojovnému a vyrovnanému utkání, v němž napadaly čtyři góly během čtyř minut ve druhé třetině a Zubři vždy rychle přišli o slibné vedení.

„Tohle se nám prostě nesmí stávat,“ ví Navrátil.

V obou případech se přitom z dorážky trefil Darek Hejcman, který na gól čekal od 18. září.

„Nechtěl jsem si to připouštět, ale samozřejmě jsem na to myslel. Jsem rád, že jsem to tam dotlačil,“ oddechl si o něco zkušenější Hejcman, který pak sledoval show Jakuba Navrátila ze střídačky.

„Věděli jsme, že máme Navrce, takže jsme všichni byli úplně v klidu,“ pousmál se centr druhé formace. „Hejci už dal konečně gól, za to jsme rádi,“ opětoval Navrátil.

Oba přerovští hráči přitom mohli rozhodnout už v prodloužení, své šance ale nevyužili. Alespoň tak došlo na Navrátilovu parádu.

„Hejcoš tam předjel beka, což jsem ani nečekal. Zpomalil jsem, nádherně mi to nahrál. Měl jsem odkrytou bránu, ale bohužel jsem to netrefil,“ ohlédl se za největší šancí v prodloužení ve třech Jakub Navrátil.

NEJRYCHLEJŠÍ STŘELEC HISTORIE?

Ten se v sezoně trefil už třináctkrát a většinou jsou to povedené kousky. Třeba proti Havířovu 11. ledna dle zápisu po sedmi vteřinách hry. Gól to však nejspíš byl ještě rychlejší a dle neoficiálních statistik dokonce jeden z nejrychlejších v historii českých soutěží.

„Myslím, že to nějak posílali na svaz. Nevím, jestli se něco vyřešilo. Osobně bych řekl, že to bylo rychlejší než těch sedm vteřin,“ usmíval se Jakub Navrátil, který možná postupně přebírá střelecké žezlo od Romana Pšurného.

„Roman je jenom jeden, ten dává góly furt. Všichni mu to přejeme, ať je hvězda on,“ uzavřel Jakub Navrátil.