„Bylo to povedené utkání z obou stran. Každou chvíli byl někdo lehce lepší. Nakonec to dopadlo zaslouženě 2:2. Nájezdy jsme viděli sami. Výborný výkon našeho střelce, klobouk dolů. Gratulace a pochvala pro celý tým,“ usmíval se po utkání asistent přerovského trenéra Kočary Jakub Grof.

Úvodní dějství nabídlo rychlou a plynulou hru, v závěru pak dvě přesilovky domácích, ty zůstaly nevyužity. A také početní výhodu Valachů, kterou ještě umocnil Lukáš Klimeš držením hole protihráče. Vsetín ale dvojnásobnou početní výhodu nevyužil.

Zubři se ve druhé třetině tlačili za vedením, nejblíže gólu byl po průvanu první formace Jakub Navrátil, jeho střela však orazítkovala břevno. Samostatný únik na Bláhu pak neproměnil Matouš Kratochvil. O chvíli později vsetínský gólman proti Doležalovi předvedl dokonalý semafor.

Tři góly během čtyř minut

Po následném vhazování v útočném pásmu už ale Bláha nic nezmohl proti dorážce Darka Hejcmana, který v polovině zápasu poslal Zubry do naprosto zaslouženého vedení.

To ale mělo jepičí život. U levé tyče Klimeše si důrazně počínal Martin Procházka a opět z toho byla vyrovnaná bitva. Jenže Hejcman podruhé remízový stav odmítl, znovu to byl on, kdo dorážkou ve 34. minutě poslal Zubry do vedení.

Jestliže si fanoušci během bojovného utkání stěžovali na nedostatek gólů, tato pasáž hry je dokonale umlčela. A stejně tak Gorčík, který o minutu později podruhé srovnal.

Vsetín se v první části třetí dvacetiminutovky dostal na koně i díky početní výhodě, domácí však podržel Klimeš a přesilovku si pak zahráli i Přerované. Také ale bez gólového efektu. V závěru třetiny hrály oba týmy ve čtyřech, duel přesto dospěl do prodloužení.

V tom mohl rozhodnout Jakub Navrátil, poloprázdnou klec sice netrefil, jeho chvíle ale teprv měly přijít. V samostatných nájezdech totiž v poslední sérii nejprve zachránil Zubry od porážky, hned vzápětí přidal další dva góly a rozhodl o výhře svého týmu 3:2.

„Trenér se mě ptal, jestli jsem hlavou na nájezd. Řekl jsem, že jo, a vyšlo to,“ usmíval se hrdina středečního utkání.

Přerované si tak udrželi třetí místo tabulky a náskok na čtvrté Valachy navýšili na dva body. V sobotu doma od 17 hodin hostí Porubu.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 3:2sn (0:0, 2:2, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Hejcman (Berger, Popelka), 34. Hejcman (Popelka), rozhodující nájezd Navrátil – 33. Procházka (Volf, Gorčík), 35. Gorčík (Jonák, Hunkes). Rozhodčí: Doležal, Koziol – Komínek, Kráľ. Vyloučení: 7:7. Bez využití. Diváci: 2102.

Přerov: Klimeš – Kubeš, Krisl, Zbořil, Bodák, Forman, Šnajnar – Navrátil, Pšurný, T. Doležal – Berger, Hejcman, Popelka – Š. Kratochvil, M. Kratochvil, Goiš – Dvořák, Süss, Moučka. Trenér: Vladimír Kočara.

Vsetín: Bláha – Smetana, Slováček, Hunkes, Hryciow, Jeřábek, Drtina, Ondračka – Rehuš, Kucharczyk, Jonák – Tůma, Pechanec, Březina – Gorčík, Volf, Procházka – Vítek, Šilhavý, Dostálek. Trenéři: Jiří Dopita, Luboš Jenáček.