Jen z tepla domova sledoval, jak reprezentační výběr do 20 let, za který v této sezoně odehrál sedm povedených zápasů se ziskem čtyř bodů (3+1), vypadl ve čtvrtfinále světového šampionátu ve Vancouveru.

Jakub Navrátil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Útočník Zubrů Jakub Navrátil byl blízko účasti na ostře sledované akci, nakonec však „jen“ pomáhal zubří juniorce a v sobotu vstřelil dva góly Frýdku-Místku v dresu A-týmu.

A díky jeho druhé trefě Zubři z nepříliš povedeného duelu brali alespoň bod.

Navrátil srovnával při hře bez brankáře 33 vteřin před koncem, na ledě by však normálně ani nebyl, kdyby Jaroslav Moučka neztratil helmu.

„Byl tam nachystaný Siki (Marek Sikora, pozn. red.), že tam půjde, já jsem na něj houkl, že ne, že jdu já. Tak jsem tam dojel, se Sejkem (Tomášem Sýkorou) jsme jeli dva na jednoho, ten vystřelil a snad to pak kopl do brány. Mně se to objevilo před prázdnou bránou, jenom jsem to doklepl,“ popisoval důležitý moment.

Že do hry „nepustil“ o třináct let staršího a zkušenějšího střelce, byl nakonec dobrý tah. Hlavně ale důkaz velkého sebevědomí devatenáctiletého talentu nejen přerovského hokeje.

DVACÍTCE CHYBĚL STŘELEC. MĚLI VZÍT „NAVRCE“?

Jakub Navrátil se sice do národního týmu podíval poprvé až minulou sezonu mezi „devatenáctky“, okamžitě však upoutal a měl i šanci dostat se na skauty NHL obletovanou akci ve Vancouveru.

Na letošní mistrovství světa do 20 let však letěla letos řada kvalitních borců ze zámoří v čele s Nečasem, Zadinou a Kautem. To se pak do týmu dostává těžko.

„Věděli jsme, že přijedou kluci ze zámoří, ale věřil jsem, že bych se tam mohl dostat. To je prostě hokej. Nevešel jsem se tam, jdu dál,“ nezoufá Navrátil.

Na spoluhráče v Kanadě s kamarádem z Přerova Karlem Pláškem pochopitelně nezanevřel a vše bedlivě sledoval.

„Viděl jsem všechny zápasy až na jeden proti Rusku, to se mi fakt nechtělo vstávat. Věřil jsem, že něco uhrají, myslím, že chybělo štěstí. Taky ale góly, těch jsme dali málo,“ zamyslel se druhý nejlepší střelec Zubrů.

„Čekalo se, že budeme mít dobré přesilovky, to se ale moc nepotvrdilo. Až proti Dánům. Chyběl nám nějaký střelec,“ dodal.

Z ÁČKA OBČAS DO JUNIORKY

Své zápasové vytížení během sezony navíc doplňuje o často náročné starty v juniorské extralize.

Den před sobotním duelem s Frýdkem-Místkem byl u vysoké prohry „dvacítky“ Přerova 2:7 v Kladně.

Zubři mají po postupu do nejvyšší soutěže juniorů jasný cíl – záchranu ve skupině o 13. - 24. místo.

„Jsme třetí od konce, teď na tom Kladně to z naší strany nebyl povedený zápas. Musíme hlavně bojovat o každý bod, je to tam vyrovnané, každý může kohokoliv přeskočit,“ uvědomuje si Navrátil.

Přes dva zápasy ve dvou dnech ale na sobě únavu nepociťoval.

„Měli jsme teď dost velké volno, zregeneroval jsem dobře. Frýdek byl těžký soupeř, hodně bruslivý, myslím, že mi to vyhovovalo, cítil jsem se dobře,“ prozradil Jakub Navrátil.

Jeho účast v DHL Extralize juniorů by pro udržení se Zubrů v soutěži mohla být klíčová. Navrátil v devíti zápasech vstřelil osm gólů a přidal dvě asistence.

„Měl bych být vidět,“ uvědomuje si. „Je to hlavně jiný hokej. Bruslení, síla hráčů je na jiné úrovni. Proti některým týmům se hraje dobře, jiné hrají hodně zezadu, špatně se nám tam dostává,“ popsal své dojmy z návštěv mládežnického hokeje.

Jakub Navrátil se nicméně pomalu stává i klíčovým útočníkem přerovského A-týmu, utvořil kvalitní formaci s Jiřím Goišem a Darekem Hejcmanem, stále častěji se však objevují názory, že prostoru by měl dostávat ještě více.

Není se čemu divit, pokud bude pokračovat v podobném tempu, můžeme od něj čekat velké věci.