„Ve druhé přestávce jsme trošku zvýšili hlas, že takhle hrát nemůžeme. Kromě posledních sedmi minut ve druhé třetině, tam jsme hráli dobře. Na začátku třetí části jsme do toho vletěli a povedlo se nám to otočit,“ zhodnotil svůj první zápas v nejvyšší soutěži.

V Chance lize se ve středu blýskl parádním hattrickem do sítě Ústí nad Labem, Berani ale Navrátila mají v hledáčku dlouhodobě. O odměnu za skvělý výkon prý nešlo.

„Manažer v Přerově říkal, že ne, že je to prý za zásluhy,“ usmíval se Navrátil. „Už proti Vítkovicím jsem měl naskočit, tam se to ale nějak nepovedlo. Dostal jsem šanci dneska a jsem za ni moc rád,“ dodal.

Pravé extraligové tempo sice zažil poprvé, nic jej ale dle jeho slov nezaskočilo.

„Je to zase něco jiného než první liga. Tam jsou mladší hráči, jako jsem já, takoví lítaví. Tady je to spíš o taktice, třeba překonat střední pásmo. V tom je to jiné. Splnilo to ale to, co jsem očekával. Něco jsem zkusil už v přípravě a bylo to stejné,“ ohlížel se Jakub Navrátil.

Jeho budoucnost určitě leží v extraligových vodách. Jak to ale bude v nejbližší době? „Především budu v Přerově. Když se trenéři domluví a bude o mě zájem, rád naskočím tady,“ pověděl vloni sedminásobný juniorský reprezentant.

U ševců se poprvé objevil s číslem 91. Tedy se stejným, jako nosí v Přerově první centr a kolega z elitní formace Roman Pšurný. Že by inspirace zkušeným tahounem ofenzivy Zubrů?

„Přijel jsem, kustodi mi nachystali tašku, vybalil jsem ji a měl jsem tam tohle číslo. Takže vůbec,“ zasmál se Jakub Navrátil.