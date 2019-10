Co stálo za probuzením dvacetiletého klenotu Zubrů?

„Po rozbruslení jsem šel spát. Měl jsem sen, že dám hattrick a vyvolají mě fanoušci. Možná, že by se mi to mohlo zdát častěji,“ smál se Jakub Navrátil po utkání.

Sen možná podpořil jeho středeční sebevědomí, skutečná příčina Navrátilova koncertu ale bude jinde.

„Zachoval jsem chladnou hlavu. Taťka mi doma říkal, ať jsem v klidu, ať neřeším, že góly nedávám. Tak jsem si na něj vzpomněl a dopadlo to takhle,“ prozradil se 14 asistencemi sedmý nejlepší nahrávač Chance ligy. Góly ale velkému přerovskému talentu chyběly.

„Jsem rád, že to tam konečně spadlo. Šance jsem měl, ale nedával jsem to. Teď jsem to prolomil, doufám, že se budu cítit líp a sebevědomě,“ věří Navrátil.

DĚKOVAČKU „POKAZIL“ OSLAVENEC

Normálně by si vychutnal i doslova vysněnou děkovačku pod přerovským kotlem. Fanoušci ale vyvolali někoho jiného. Sportovní manažer a vedoucí A-týmu Pavel Hanák totiž ve středu oslavil čtyřicátiny.

„Už jsem mu říkal, že u mě skončil,“ vtipkoval střelec. „Ale ne, přeji mu hodně štěstí a zdraví, čtyřicet je jenom jednou,“ dodal Navrátil.

„Byla to trošku nostalgie. Strašně moc mě to potěšilo. Meofans mám v srdci odjakživa a děkuji jim, užil jsem si to. Když mě vyvolali, tak mi to Kuba hned osolil. Jen jsem se modlil, ať vyvolají pak ještě jeho. Nakonec ho vyvolali, tak doufám, že to nebudu mít tak drahé,“ zářil radostí oslavenec a bývalý vynikající útočník Přerova Pavel Hanák.

KOČARA: CHTĚLO TO TRPĚLIVOST

Ten už samozřejmě sleduje výkony Zubrů a Jakuba Navrátila z trenérské lavičky, které kraluje jeho parťák z kdysi úspěšné útočné formace Vladimír Kočara. Také on se ohlédl (nejen) za výkonem střelce hattricku.

„Kuba musí být trpělivý. První lajna hraje dobře. Že to předtím vycházelo na Romana? Perfekt. Teď to vyšlo na Navrce. Ale celkově má první útok stabilní výkonnost. Dnes zahrály výborně všechny čtyři lajny,“ chválil hlavní kouč Kočara všechny své hráče.

Jeden ale díky třem krásným bekhendovým kličkám ve středu vyčníval. Nastartuje tahle šou v Navrátilovi gólovou mašinu? Je to klidně možné.

Sezona Jakuba Navrátila

Zápasy: 19

Góly: 5

Asistence: 14 (7. místo)

Body: 19 (8. místo)

Úspěšnost střelby: 8,93 %

Statistika +/-: +9

Trestné minuty: 8

Průměrný čas na ledě: 17:13