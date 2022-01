„Doufám, že mi to jenom pomůže. V den zápasu jsem měl jet na trénink do Přerova a trénovat tam, další den pak jet s týmem na zápas. Pak mi ale volal trenér, že změna, že se jeden útočník zranil a nakonec jedu do Liberce já,“ popsal 22letý útočník svou úterní anabázi. Paradoxně mu tedy pomohlo zranění Petra Koloucha.